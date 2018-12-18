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На глазах у детей: драка дедов морозов в Одессе попала на видео

STYLERЖизнь    18.12.2018 - 13:20

Видео: YouTube/Новости Думская

В центре Одессы два деда мороза устроили драку. Мужчины не поделили место под елкой на Дерибасовской, где прохожие любят фотографироваться, сообщает "Думская".

Во время того, как один дед мороз фотографировался с девочкой, подошел другой и попросил покинуть это место, поскольку оно якобы не его.

В эту ситуацию также вмешалась снегурочка, которая, по данным издания, собирает плату для руководства города.

После завершения драки один дед мороз подал жалобу на другого в департамент муниципальной безопасности.

На глазах у детей: драка дедов морозов в Одессе попала на видео

Скриншот

Напомним, в Варшаве произошла массовая драка между поляками и украинцами.

Ранее сообщалось, что под Тернополем священники подрались на глазах у прихожан храма.

Мы также сообщали о том, что в Одессе на строительной площадке произошла массовая драка, в ходе которой охранники напали на активистов.

Видео: РБК-Украина

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