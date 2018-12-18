На глазах у детей: драка дедов морозов в Одессе попала на видео

Видео: YouTube/Новости Думская
В центре Одессы два деда мороза устроили драку. Мужчины не поделили место под елкой на Дерибасовской, где прохожие любят фотографироваться, сообщает "Думская".
Во время того, как один дед мороз фотографировался с девочкой, подошел другой и попросил покинуть это место, поскольку оно якобы не его.
В эту ситуацию также вмешалась снегурочка, которая, по данным издания, собирает плату для руководства города.
После завершения драки один дед мороз подал жалобу на другого в департамент муниципальной безопасности.
Скриншот
Напомним, в Варшаве произошла массовая драка между поляками и украинцами.
Ранее сообщалось, что под Тернополем священники подрались на глазах у прихожан храма.
Мы также сообщали о том, что в Одессе на строительной площадке произошла массовая драка, в ходе которой охранники напали на активистов.
Видео: РБК-Украина