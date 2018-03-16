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ДТП в Харкові: адвокат розповів, у чому звинувачують Дронова

STYLERLIFE        16.03.2018 - 15:37
Геннадій Дронов (скріншот youtube.com телеканал Прямий)
Геннадій Дронов (скріншот youtube.com телеканал Прямий)

Захист підозрюваного вважає, що важливо встановити швидкість автомобіля Зайцевої

Геннадія Дронова, який проходить як підозрюваний у справі смертельного ДТП в Харкові, звинувачують в тому, що він не переконався в безпеці свого руху. Про це повідомив його адвокат Сергій Перепелиця, передає "Громадське радіо".

"У будь-якій транспортній пригоді встановити швидкість автомобіля є дуже важливою складовою. Важливим є те, що Дронову інкримінують те, що він перед початком руху не переконався в небезпеці свого руху. Але тут питання: чи переконався він у небезпеці автомобіля Lexus, який рухався зі швидкістю 80 км/год або 150 км/год? Це дуже принципова різниця, щоб встановити, чи мав він можливість взагалі побачити таку небезпеку", - сказав він.

"У випадку, коли автомобіль рухається зі швидкістю 120 км/год, він за 1 секунду проїжджає певну відстань. І коли Дронов побачив той автомобіль, на якій відстані він був? На відстані 20 метрів або 150 метрів? Якщо це відстань 150 метрів, то яка ж це небезпека?" - вважає Перепелиця.

У свою чергу прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик зазначила, що точна швидкість Lexus не встановлена. В обвинувальному акті зазначено, що авто Олени Зайцевої рухалося з перевищеній швидкістю, що не менше 80 км на годину.

До речі, Дронов відмовився давати свідчення без допиту свідків.

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Теги: ДТП, Олена Зайцева
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