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ДТП в Харькове: адвокат рассказал, в чем обвиняют Дронова

STYLERLIFE        16.03.2018 - 15:37
Геннадий Дронов (скриншот youtube.com телеканал Прямий)
Геннадий Дронов (скриншот youtube.com телеканал Прямий)

Защита подозреваемого считает, что важно установить скорость автомобиля Зайцевой

Геннадия Дронова, который проходит как подозреваемый по делу смертельного ДТП в Харькове, обвиняют в том, что он не убедился в безопасности своего движения. Об этом сообщил его адвокат Сергей Перепелица, передает "Громадське радіо".

"В любом транспортном происшествии установить скорость автомобиля является очень важной составляющей. Принципиально то, что Дронову инкриминируют то, что он перед началом движения не убедился в опасности своего движения. Но тут вопрос: убедился ли он в опасности автомобиля Lexus, который двигался со скоростью 80 км/ч или 150 км/ч? Это очень принципиальная разница, чтобы установить, имел ли он возможность вообще увидеть такую ​​опасность", - сказал он.

"В случае, когда автомобиль движется со скоростью 120 км/ч, он за 1 секунду проезжает определенное расстояние. И когда Дронов увидел тот автомобиль, на каком расстоянии он был? На расстоянии 20 метров или 150 метров? Если это расстояние 150 метров, то какая же это опасность?" - считает Перепелица.

В свою очередь пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик отметила, что точная скорость Lexus не установлена. В обвинительном акте указано, что авто Алены Зайцевой двигалось с превышенной скоростью, не меньше 80 км в час.

Кстати, Дронов отказался давать показания без допроса свидетелей.

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