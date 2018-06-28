ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)

Підозрювана в аварії перебувала на території медичного закладу

Підозрювану в ДТП в Харкові Олену Зайцеву помітили сидить на лавочці на території Харківської центральної клінічної лікарні №5. Відповідне фото опублікували на сторінці спільноти "Харків City" в Facebook.

Фото: Олена Зайцева (facebook.com/Kharkov.City)

"Нежданчик по-харківськи! Сьогодні до моєї знайомої в ЦКБ 5 привозили ... Впізналися кого? Вже не знають, що цієї Зайцевої написати, щоб її виправдати", - сказано в підписі до фото.

Фото: Олена Зайцева (facebook.com/Kharkov.City)

Скріншот поста (facebook.com/Kharkov.City)

Прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик підтвердила, що Зайцева приїжджала в лікарню на обстеження. Зараз вона знаходиться в СІЗО, повідомляє UA: Харків.

Нагадаємо, що Олена Зайцева підозрюється в ДТП в Харкові, яке відбулося 18 жовтня на вулиці Сумській. В результаті аварії загинуло шестеро людей, ще п'ять постраждали.

До речі, повторна експертиза не знайшла в аналізах Зайцевої опіатів.

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