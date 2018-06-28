ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)

Подозреваемая в аварии находилась на территории медицинского учреждения

Подозреваемую в ДТП в Харькове Алену Зайцеву заметили сидящей на лавочке на территории Харьковской центральной клинической больницы №5. Соответсвующее фото опубликовали на странице сообщества "Харьков City" в Facebook.

Фото: Алена Зайцева (facebook.com/Kharkov.City)

"Нежданчик по-харьковски! Сегодня к моей знакомой в ЦКБ 5 привозили... Узнали кого? Уже не знают, что этой Зайцевой написать, чтоб ее оправдать", - сказано в подписи к фото.

Фото: Алена Зайцева (facebook.com/Kharkov.City)

Скриншот поста (facebook.com/Kharkov.City)

Пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик подтвердила, что Зайцева приезжала в больницу на обследовании. Сейчас она находится в СИЗО, сообщает UA: Харків.

Напомним, что Алена Зайцева подозревается в ДТП в Харькове, которое произошло 18 октября на улице Сумской. В результате аварии погибло шесть человек, еще пять пострадали.

Кстати, повторная экспертиза не нашла в анализах Зайцевой опиатов.

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