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ДТП у Харкові: одній з постраждалих від аварії не вистачило матеріальної допомоги від Зайцевої

STYLERLIFE        16.03.2018 - 11:51
Фото: Олена Зайцева (УНІАН)
Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Родина постраждалої не відмовлялася від запропонованих грошей

Однією з постраждалих від страшного ДТП у Харкові Оксані Нестеренко не вистачило на лікування матеріальної допомоги, яку вона отримала від сім'ї Олени Зайцевої. Про це розповів її адвокат Олександр Дрижанов, передає "Громадське радіо".

За словами правозахисника, сума, яку виділили Оксані, мізерно мала.

"На сьогодні говорити, що вона вилікувалася, не представляється можливим, тому що стадія лікування ще триває, триває реабілітація, яка також потребує чималих коштів. Ми, до речі, не відмовлялися від запропонованих сум компенсації, однак це сума мізерно мала для відновлення того каліцтва, яке було отримано в наслідок ДТП", - сказав Олександр Дрижанов.

Про подальшу матеріальної допомоги потерпілій нічого не відомо, хоча їй  потрібне подальше лікування.

"І тому ми зверталися в усному порядку до представника Зайцевої, бо вони визнали провину, але на той момент, коли була отримана сума, вона не була частковою в рамках позову. Ми вважаємо, що на той момент була добровільна благодійна допомога, яка була одноразова, а не тривала. І про продовження надання допомоги ми не отримали жодної відповіді", - резюмував адвокат.

Як раніше писав Styler, батько загиблої в ДТП у Харкові висловився про матеріальну допомогу від Зайцевої.

Нагадаємо, що аварія сталася 18 жовтня на вулиці Сумській в Харкові. В результаті ДТП загинуло шість осіб.

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Теги: ДТП, харьков
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