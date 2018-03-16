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ДТП в Харькове: одной из пострадавших в аварии не хватило материальной помощи от Зайцевой

STYLERLIFE        16.03.2018 - 11:51
Фото: Алена Зайцева (УНИАН)
Фото: Алена Зайцева (УНИАН)

Семья пострадавшей не отказывалась от предложенных денег

Одной из пострадавших от страшного ДТП в Харькове Оксане Нестеренко не хватило на лечение материальной помощи, которую она получила от семьи Алены Зайцевой. Об этом рассказал ее адвокат Александр Дрижанов, передает "Громадське радіо".

По словам правозащитника, сумма, которую выделили Оксане, ничтожно мала.

"На сегодня говорить, что она излечилась, не представляется возможным, потому что стадия лечения еще продолжается, продолжается реабилитация, которая также требует немалых средств. Мы, кстати, не отказывались от предложенных сумм компенсации, однако это сумма ничтожно мала для восстановления того увечья, которое было получено в следствие ДТП", - сказал Александр Дрижанов.

О дальнейшей материальной помощи потерпевшей ничего не известно, хотя ей предстоит дальнейшее лечение.

"И посему мы обращались в устном порядке к представителю Зайцевой, потому как они признали вину, но на тот момент, когда была получена сумма, она не являлась частичной в рамках иска. Мы считаем, что на тот момент была добровольная благотворительная помощь, которая была единоразовая, а не продолжительная. И о продолжении оказания помощи мы не получили никакого ответа", - резюмировал адвокат.

Как ранее писал Styler, отец погибшей в ДТП в Харькове высказался о материальной помощи от Зайцевой.

Напомним, что авария произошла 18 октября на улице Сумской в Харькове. В результате ДТП погибло шесть человек.
 

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