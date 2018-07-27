ДТП в Харкові: з'явилися нові факти про минуле Зайцевої

Фото: Олена Зайцева (Марієнко Андрій / УНІАН)

Підозрювана в аварії прогулювала автошколу

Підозрювана в ДТП в Харкові Алена Зайцева пропускала заняття в автошколі. Про це повідомляє УНІАН.

В даний час проводиться досудове розслідування по ч. 1 ст. 367 КК (службова недбалість) з метою встановлення порушень службової діяльності, а також позбавлення державної акредитації зазначеної автошколи.

"У ході розслідування виявлено факти пропуску занять учнями групи, в якій навчалася Зайцева. Також встановлено незаперечний факт пропуску занять безпосередньо Зайцевої. Слідство триває", - повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіціі в Харківській області.

Нагадаємо, що смертельне ДТП в Харкові сталося 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській. В результаті страшної аварії загинуло шестеро осіб. Ще п'ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості.

Раніше в суді вимагали відпустити Олену Зайцеву.

Козар вперше заперечила проти продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Захисниця обвинуваченої в ДТП на Сумщині Олени Зайцевої Юлія Козир вперше в ході судового розгляду справи заперечує проти продовження Зайцевої запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. На думку захисту, прокуратура не довела існування ризиків. Вважає, що достатньою мірою буде цілодобовий домашній арешт", - сказано в повідомленні.

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