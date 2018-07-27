ДТП в Харькове: появились новые факты о прошлом Зайцевой

Фото: Алена Зайцева (Мариенко Андрей / УНИАН)

Подозреваемая в аварии прогуливала автошколу

Подозреваемая в ДТП в Харькове Алена Зайцева пропускала занятия в автошколе. Об этом сообщает УНИАН.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 367 УК (служебная халатность) с целью установления нарушений служебной деятельности, а также лишения государственной аккредитации указанной автошколы.

"В ходе расследования выявлены факты пропуска занятий учениками группы, в которой училась Зайцева. Также установлен неоспоримый факт пропуска занятий непосредственно Зайцевой. Следствие продолжается", – сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, что смертельное ДТП в Харькове произошло 18 октября 2017 года на улице Сумской. В результате страшной аварии погибло шесть человек. Еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

Ранее в суде потребовали отпустить Алену Зайцеву.

Козарь впервые возразила против продления меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Защитница обвиняемой в ДТП на Сумской Алёны Зайцевой Юлия Козырь впервые в ходе судебного рассмотрения дела возражает против продления Зайцевой меры пресечения в виде содержания под стражей. По мнению защиты, прокуратура не доказала существование рисков. Считает, что достаточной мерой будет круглосуточный домашний арест", - сказано в сообщении.

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