ДТП в Харькове: в суде потребовали отпустить Алену Зайцеву

Фото: Алена Зайцева (Мариенко Андрей / УНИАН)

В Харькове проходит судебное заседание по делу о страшной аварии на Сумской

Подозреваемую в ДТП в Харькове Алену Зайцеву просят отпустить. Об этом заявила ее адвокат Юлия Козарь в ходе судебного рассмотрения, сообщает Telegram-канал MediaPort.

Козарь впервые возразила против продления меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Защитница обвиняемой в ДТП на Сумской Алёны Зайцевой Юлия Козырь впервые в ходе судебного рассмотрения дела возражает против продления Зайцевой меры пресечения в виде содержания под стражей. По мнению защиты, прокуратура не доказала существование рисков. Считает, что достаточной мерой будет круглосуточный домашний арест", - сказано в сообщении.

Скриншот (t.me/mediaport)

Ходатайство о продлении меры пресечения Зайцевой и еще одному подозреваемому Геннадию Дронову заявили 24 июля на заседании.

По словам эксперта по транспортным исследованиям Виталия Варлахова, Lexus Зайцевой не мог затормозить вовремя. Об этом сообщает 057.ua.

"Использовалась скорость в пределах 65-120 километров в час. При скорости 103-106 километров в час Дронов и Зайцева могли избежать ДТП. Минимальное расстояние Lexus при зеленом сигнале было не более 38 метров от разметки. Остановка была невозможна", - отметил он.

Напомним, что ДТП в Харькове произошло 18 октября. В результате аварии погибло шесть человек. Еще пять получили травмы разной степени тяжести.

Кстати, раскрыты детали исчезновения главного свидетеля в деле Зайцевой.

Медик Елена Федирко, которая осматривала виновницу трагического ДТП Елену Зайцеву и брала у нее кровь на анализ, уволилась с работы по собственному желанию.

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