ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева

Педаль газа в автомобиле Алены Зайцевой в момент аварии была вжата в пол

Стали известны новые детали жуткого ДТП в Харькове. Так, по словам автомеханика Константина Кузнецова, расчетная скорость автомобиля Алены Зайцевой перед аварией составляла более 100 километров в час. Об этом он рассказал во время судебного разбирательства, пишет издание NewsRoom Kharkiv.

Более того, по словам специалиста, который после аварии снимал показания с блока управления Lexus, во время последнего срабатывания системы педаль газа была вжата в пол, а на тормоз водитель не воздействовал.

"Выключатель системы предаварийного торможения не работал (его запускает система). Таким образом, машину тормозил не водитель, а электроника", - заявил Кузнецов.

Напомним, что Алена Зайцева подозревается в ДТП в Харькове, которое произошло 18 октября на улице Сумской. В результате аварии погибло шесть человек, еще пять пострадали.

Ранее подозреваемую в ДТП в Харькове заметили сидящей на лавочке на территории Харьковской центральной клинической больницы №5.

Видео: РБК-Украина