ДТП в Харкові: у суді зажадали відпустити Олену Зайцеву

У Харкові проходить судове засідання у справі про страшну аварію на Сумській
Підозрювану в ДТП в Харкові Олену Зайцеву просять відпустити. Про це заявила її адвокат Юлія Козар в ході судового розгляду, повідомляє Telegram-канал MediaPort.
Козар вперше заперечила проти продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
"Захисниця обвинуваченої в ДТП на Сумщині Олени Зайцевої Юлія Козир вперше в ході судового розгляду справи заперечує проти продовження Зайцевої запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. На думку захисту, прокуратура не довела існування ризиків. Вважає, що достатньою мірою буде цілодобовий домашній арешт", - сказано в повідомленні.
Скріншот (t.me/mediaport)
Клопотання про продовження запобіжного заходу Зайцевої і ще одному підозрюваному Геннадію Дронову заявили 24 липня на засіданні.
За словами експерта з транспортним досліджень Віталія Варлахова, Lexus Зайцевої не міг загальмувати вчасно. Про це повідомляє 057.ua.
"Використовувалася швидкість в межах 65-120 кілометрів на годину. При швидкості 103-106 кілометрів на годину Дронов і Зайцева могли уникнути ДТП. Мінімальна відстань Lexus при зеленому сигналі було не більше 38 метрів від розмітки. Зупинка була неможлива", - зазначив він.
Нагадаємо, що ДТП в Харкові відбулося 18 жовтня. В результаті аварії загинуло шестеро осіб. Ще п'ять отримали травми різного ступеня тяжкості.
До речі, розкриті деталі зникнення головного свідка у справі Зайцевої.
Медик Олена Федірко, яка оглядала винуватицю трагічного ДТП Олену Зайцеву і брала у неї кров на аналіз, звільнилася з роботи за власним бажанням.
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