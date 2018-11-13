ДТП в Харкові: суд вирішив не викликати як свідка медсестру, яка брала аналізи у Зайцевої

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Наступне засідання суду у резонансній справі призначили на 20 листопада

У Харкові Київський районний суд відмовився викликати на засідання в якості свідка медсестру, яка брала аналізи у обвинуваченої у резонансній смертельної аварії Олени Зайцевої. Про це передає УНІАН.

Захисник потерпілих Лариса Матвєєва подала в суд клопотання про виклик до суду в якості свідків медсестру, яка брала у Зайцевої після ДТП аналізи, а також психіатра, який оглядав обвинувачену. Вона просила суд долучити до справи чеки, які підтверджують повернення членам сім'ї Зайцевої грошей, нібито відправлених, щоб допомогти родинам постраждалих.

За словами Матвєєвої, факт переказу грошей потерпілим не може бути підставою для пом'якшення вироку.

У той же час захисник іншого обвинуваченого у скоєнні аварії Геннадія Дронова Сергій Перепелиця зажадав відводу експертів, які проводили повторні експертизи.

Адвокат Зайцевої Юлія Козир заявила, що всі ці клопотання спрямовані на затягування процесу.

Суд долучив документи до справи і відхилив клопотання про виклик свідків.

Наступне засідання суду у справі про смертельне ДТП на вул. Сумській у Харкові призначили на 20 листопада.

Раніше повідомлялося, що один з постраждалих у результаті ДТП у Харкові відмовився від цивільного позову і від претензій до підозрюваної Олени Зайцевої.

Також ми писали про те, що 2 жовтня родичі жертв зізналися, що вже втратили віру в те, що винні понесуть справедливе покарання, а також звернулися до президента України і попросили захистити їх право на справедливий суд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головний свідок у справі про ДТП, лікар-нарколог Олена Федірко виїхала на тимчасово окуповані території.

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Відео: РБК-Україна