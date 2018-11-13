ДТП в Харькове: суд решил не вызывать как свидетеля медсестру, бравшую анализы у Зайцевой

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Следующее заседание суда по резонансному делу назначили на 20 ноября

В Харькове Киевский районный суд отказался вызвать на заседание в качестве свидетеля медсестру, которая брала анализы у обвиняемой в резонансной смертельной аварии Елены Зайцевой. Об этом передает УНИАН.

Защитник пострадавших Лариса Матвеева подала в суд ходатайство о вызове в суд в качестве свидетелей медсестру, которая брала у Зайцевой после ДТП анализы, а также психиатра, который осматривал обвиняемую. Она просила суд приобщить к делу чеки, которые подтверждают возврат членам семьи Зайцевой денег, якобы отправленных, чтобы помочь семьям пострадавших.

По словам Матвеевой, факт перевода денег пострадавшим не может быть основанием для смягчения приговора.

В то же время защитник другого обвиняемого в совершении аварии Геннадия Дронова Сергей Перепелица потребовал отвода экспертов, которые проводили повторные экспертизы.

Адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявила, что все эти ходатайства направлены на затягивание процесса.

Суд приобщил документы к делу и отклонил ходатайства о вызове свидетелей.

Следующее заседание суда по делу о смертельном ДТП на ул. Сумской в Харькове назначили на 20 ноября.

Ранее сообщалось, что один из пострадавших в результате ДТП в Харькове отказался от гражданского иска и от претензий к подозреваемой Елене Зайцевой.

Также мы писали о том, что 2 октября родственники жертв признались, что уже потеряли веру в то, что виновные понесут справедливое наказание, а также обратились к президенту Украины и попросили защитить их право на справедливый суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что главный свидетель по делу о ДТП, врач-нарколог Елена Федирко выехала на временно оккупированные территории.

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Видео: РБК-Украина