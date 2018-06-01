ДТП у Києві: стало відомо про стан 13-річного хлопчика

У мережі розповіли про стан постраждалого велосипедиста

У Дарницькому районі Києва увечері 31 травня на вулиці Григоренка сталося ДТП. Поліцейський спецавтомобіль "Фольксваген" збив велосипедиста. В результаті аварії постраждав 13-річний Олександр. Активіст Влад Антонов повідомив про стан постраждалого на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Новини з реанімації Охматдит про стан 13-річного Сашка, збитого кортежем на Григоренка: Переломи кісток черепа, переломи обох ніг і ключиці, забій легенів і печінки", - повідомив активіст.

Фото: ДТП (facebook.com/dtpua)

"Стабілізований, і вночі прооперований... Зараз знаходиться під наркозом на штучній вентиляції легенів", - розповів Антонов.

Скріншот поста (facebook.com/dtpua)

Раніше повідомлялося, що поліція Києва порушила справу за фактом ДТП з дитиною.

Автомобіль "Фольксваген" збив хлопчика, який їхав на велосипеді. ДТП сталося на вулиці Григоренка у Дарницькому районі близько 21 години.

Нагадаємо, в адміністрації президента заявили, що машина, яка збила дитину в ДТП 31 травня, не є частиною президентського кортежу.

Олег Сенцов. Один в полі воїн (РБК-Україна)