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ДТП у Києві: стало відомо про стан 13-річного хлопчика

STYLERLIFE        01.06.2018 - 15:24
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua

У мережі розповіли про стан постраждалого велосипедиста

У Дарницькому районі Києва увечері 31 травня на вулиці Григоренка сталося ДТП. Поліцейський спецавтомобіль "Фольксваген" збив велосипедиста. В результаті аварії постраждав 13-річний Олександр. Активіст Влад Антонов повідомив про стан постраждалого на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Новини з реанімації Охматдит про стан 13-річного Сашка, збитого кортежем на Григоренка: Переломи кісток черепа, переломи обох ніг і ключиці, забій легенів і печінки", - повідомив активіст.

Фото: ДТП (facebook.com/dtpua)

"Стабілізований, і вночі прооперований... Зараз знаходиться під наркозом на штучній вентиляції легенів", - розповів Антонов.

Скріншот поста (facebook.com/dtpua)

Раніше повідомлялося, що поліція Києва порушила справу за фактом ДТП з дитиною.

Автомобіль "Фольксваген" збив хлопчика, який їхав на велосипеді. ДТП сталося на вулиці Григоренка у Дарницькому районі близько 21 години.

Нагадаємо, в адміністрації президента заявили, що машина, яка збила дитину в ДТП 31 травня, не є частиною президентського кортежу.

Олег Сенцов. Один в полі воїн (РБК-Україна)

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Теги: авария, ДТП, підліток
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