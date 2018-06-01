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ДТП в Киеве: стало известно о состоянии 13-летнего мальчика

STYLERLIFE        01.06.2018 - 15:24
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua

В сети рассказали о состоянии пострадавшего велосипедиста

В Дарницком районе Киева вечером 31 мая на улице Григоренко произошло ДТП. Полицейский спецавтомобиль "Фольксваген" сбил велосипедиста. В результате аварии пострадал 13-летний Александр. Активист Влад Антонов сообщил о состоянии пострадавшего на своей странице в соцсети Facebook.

"Новости из реанимации Охматдет о состоянии 13-летнего Саши, сбитого кортежем на Григоренко: Переломы костей черепа, переломы обеих ног и ключицы, ушибы легких и печени", - сообщил активист.

Фото: ДТП (facebook.com/dtpua)

"Стабилизирован, и ночью прооперирован... Сейчас находится под наркозом на искусственной вентиляции легких", - рассказал Антонов.

Скриншот поста (facebook.com/dtpua)

Ранее сообщалось, что полиция Киева возбудила дело по факту ДТП с ребенком.

Автомобиль "Фольксваген" сбил мальчика, который ехал на велосипеде. ДТП произошло на улице Григоренко в Дарницком районе около 21 часов.

Напомним, в администрации президента заявили, что машина, сбившая ребенка в ДТП 31 мая, не является частью президентского кортежа.

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Теги: авария, ДТП, подросток
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