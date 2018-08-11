ДТП в Запорізькій області: в мережі показали момент зіткнення з вантажівкою (відео)

На кадрах видно перші секунди після трагедії
У мережі з'явилося відео трагічного зіткнення маршрутки та вантажівки у Запорізькій області. Відповідні кадри з'явилися на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.
"З'явилося відео жахливої, смертельної ДТП неподалік від Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.
Відео: момент зіткнення вантажівки та маршрутки (facebook.com/KyivOperativ)
Звернемо увагу, що на самі кадри є записом відеореєстратора з однієї з машин, яка їхала трохи позаду. Буквально за кілька годин його переглянули майже вісім тисяч користувачів, частина з яких не згодна з офіційною інформацією від правоохоронців.
"Нібито відмовили гальма? Але тоді навіщо виїжджати на зустрічну? Їдь собі далі по дорозі і "качай" педаль. Гальмуй передачами. А так загинуло стільки невинних людей", - сказав користувач Максиміліан Цвеленьев.
"Маячня. Тут точно не відмовили гальма, а водій вантажівки, швидше за все, заснув за кермом. Це моя думка", - уточнив юзер Олег Володимирович.
"Пипець. Чисто на зустрічну смугу. Водій мікроавтобуса навіть припустити не міг нічого", - підкреслив користувач Валерій Юхимака.
Фото: скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
Нагадаємо, у Запорізькій області поблизу села Кам'янське маршрутка зіткнулася з вантажівкою, в результаті чого загинули шість осіб, ще 12 отримали травми. Пізніше поліцейським вдалося затримати водія вантажівки.
Також повідомлялося, що медики розповіли про стан постраждалих ДТП в Запорізькій області.
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