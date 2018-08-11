ДТП в Запорожской области: в сети показали момент столкновения с грузовиком (видео)

Фото: ДТП (РБК-Україна)

На кадрах видно первые секунды после трагедии

В сети появилось видео трагического столкновения маршрутки и грузовика в Запорожской области. Соответствующие кадры появились на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Появилось видео ужасной, смертельной ДТП неподалеку от Запорожья", - говорится в сообщении.

Видео: момент столкновения грузовика и маршрутки (facebook.com/KyivOperativ)

Обратим внимание, что на сами кадры являются записью видеорегистратора с одной из машин, которая ехала чуть позади. Буквально за несколько часов его просмотрели почти восемь тысяч пользователей, часть из которых не согласна с официальной информацией от правоохранителей.

"Якобы отказали тормоза? Но тогда зачем выезжать на встречку? Катись себе дальше по дороге и "качай" педаль. Тормози передачами. А так погибло столько невинных людей", - сказал пользователь Максимилиан Цвеленьев.

"Бред. Здесь точно не тормоза отказали, а водитель грузовика, скорее всего, уснул за рулем. Это мое мнение", - уточнил юзер Олег Владимирович.

"Пипец. Чисто на встречку. Водитель микроавтобуса даже предположить ничего не мог", - подчеркнул пользователь Валерий Юхимака.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, в Запорожской области возле села Каменское маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли шесть человек, еще 12 получили травмы. Позже полицейским удалось задержать водителя грузовика.

Также сообщалось, что медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Запорожской области.

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