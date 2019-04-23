Душогубка для тварин: під Рівним десяток собак заморили голодом (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Дівчині за доведення цуценят до смерті загрожує кримінальна відповідальність

Дівчина-шкуродерка замучила десяток собак і кошеня в житловому будинку під Рівним в селі Миротин. Тварини були замкнені в приміщенні без їжі і води. Поліція взялася розслідувати інцидент і розшукує 19-річну мешканку Рівного, яку підозрюють в події. Фахівці санепідемслужби з'ясовують причину загибелі собак, і за результатами перевірки буде прийматися відповідне процесуальне рішення.

Про інцидент "копи" дізналися з повідомлень зоозахисників в соціальних мережах.

Як з'ясувалося, 65-річна мешканка сусіднього села мала намір продати будинок дівчині, яка залишила заставу (500 доларів) і кілька місяців тому почала там господарювати.

Нещодавно сусіди стали скаржитися пенсіонерці Софії Доброчинской на велику кількість собак, які постійно гавкають і кидаються на домашню птицю. 16 квітня слідчо-оперативна група разом з жінкою прибутку в будинок для перевірки.

Поліцейські виявили 7 мертвих цуценят в одному з господарських приміщень у дворі. За попереднім оглядом жодних тілесних пошкоджень чи ознак знущань над тваринами не зафіксовано.

Відео: YouTube / Поліція Рівненської області

Проте в будинку був суцільний безлад: екскременти, їжа і знищені меблі. Ймовірно, тварин закривали всередині і не випускали на вулицю. Крім того, ще близько десятка собак бігали навколо двору.

Нова орендарка на місці події була відсутня і на дзвінки не відповідала.

"Ми хотіли продати цей будинок жінці, вона здавалася адекватною. Дали їй ключі. Я почала оформляти документи, а вона зникла. На дзвінки не відповідає", - каже Софія Доброчинська, передає місцеве видання "РадіоТрек".

За словами зоозахисниці Надії Дубас, щенята були виснажені, в жахливому стані. Вона вважає, що тварини померли від голоду.

Відео: YouTube / Радіо Трек

Зоозахисницю приїхати в цей будинок попросила сама Доброчинська. Коли всі приїхали оглянути будинок і виламали двері, звідти вибігла більше десяти псів, йдеться в сюжеті ТСН.

"Закриті в одному приміщенні без води. Їжа, каша там стоїть, але води там немає", - сказала Дубас.

Невідомо, скільки так жили тварини. Зараз собаки, яких випустили з дому, бігають по селу і до людей не підходять.

Фото: radiotrek.rv.ua

Якщо поліція встановить, що тварин довели до смерті, винуватиці загрожує арешт до півроку.

Що робити з будинком, який став душогубкою для собак, сама пенсіонерка не знає, адже в такому вигляді його ніхто не купить, а грошей на ремонт у неї немає.

Відео: YouTube / ТСН

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