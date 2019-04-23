Душегубка для животных: под Ровно десяток собак заморили голодом (видео)

Девушке за доведение щенков до смерти грозит уголовная ответственность
Девушка-живодер замучила десяток собак и котенка в жилом доме под Ровно в селе Миротин. Животные были заперты в помещении без еды и воды. Полиция взялась расследовать инцидент и разыскивает 19-летнюю жительницу Ровно, которую подозревают в произошедшем. Специалисты санэпидемслужбы выясняют причину гибели собак, и по результатам проверки будет приниматься соответствующее процессуальное решение.
Про инцидент "копы" узнали из сообщений зоозащитников в социальных сетях.
Как выяснилось, 65-летняя жительница соседнего села намеревалась продать дом девушки, которая оставила задаток (500 долларов) и несколько месяцев назад принялась там хозяйничать.
Недавно соседи стали жаловаться пенсионерке Софие Доброчинской на большое количество собак, которые постоянно лают и бросаются на домашнюю птицу. 16 апреля следственно-оперативная группа вместе с женщиной прибыли в дом для проверки.
Полицейские обнаружили 7 мертвых щенков в одном из хозяйственных помещений во дворе. По предварительному осмотру никаких телесных повреждений или признаков издевательств над животными не зафиксировано.
Видео: YouTube / Полиция Ровенской области
Зато в доме был сплошной беспорядок: экскременты, еда и уничтожены мебель. Вероятно, животных закрывали внутри и не выпускали на улицу. Кроме того, еще около десятка собак бегали вокруг двора.
Новая орендарка на месте происшествия отсутствовала и на звонки не отвечала.
"Мы хотели продать этот дом женщине, она казалась адекватной. Дали ей ключи. Я начала оформлять документы, а она исчезла. На звонки не отвечает", - говорит София Доброчинская, передает местное издание "РадиоТрек".
По словам зоозащитницы Надежды Дубас, щенки были истощены, в ужасном состоянии. Она считает, что животные умерли от голода.
Видео: YouTube / Радио Трек
Зоозащитницу приехать в этот дом попросила сама Доброчинская. Когда все приехали осмотреть дом и выломали дверь, оттуда выбежало более десяти псов, говорится в сюжете ТСН.
"Закрытые в одном помещении без воды. Еда, каша там стоит, но воды там нет", - сказала Дубас.
Неизвестно, сколько так жили животные. Сейчас собаки, которых выпустили из дома, бегают по селу и к людям не подходят.
Фото: radiotrek.rv.ua
Если полиция установит, что животных довели до смерти, виновнице грозит арест до полугода.
Что делать с домом, который стал душегубкой для собак, сама пенсионерка не знает, так как в таком виде его никто не купит, а денег на ремонт у нее нет.
Видео: YouTube / ТСН
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