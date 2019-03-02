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Получал удовольствие: волынский догхантер намеренно задавил пса (видео 18+)

STYLERЖивотные    02.03.2019 - 10:35
Получал удовольствие: волынский догхантер намеренно задавил пса (видео 18+)
На Волыни мужчина намеренно задавил собаку (иллюстративное фото: pixabay.com)

На Волыни мужчина намеренно задавил собаку

На Волыни мужчина намеренно задавил собаку, а пассажир иномарки "оценил" жестокий поступок водителя AUDI. Инцидент произошел в селе Любитов, в Волынской области. О жестокости водителя свидетельствует видео, которое очевидцы опубликовали в YouTube.

По данным очевидцев, водитель автомобиля AUDI медленно передвигался по брусчатке, прямо перед автомобилем перебегала собака. Водитель не стал тормозить и намеренно задавил пса. На этом инцидент не закончился: владелец иномарки сдал назад, чем второй раз проявил предельную жестокость по отношению к животному.

На видеоролике видно, как пассажир авто во время наезда выглядывал в окно и делился впечатлениями.

"Водитель-деградант Audi АС35-51СН в 17:34 специально совершил наезд на безобидную собаку, пассажир выглядывал в окно и делился впечатлениями. Видимо оба очень гордятся собой - это "достойное" занятие для мужчины давить животных, потом детей, потом стариков...", - написал автор видео.

На Волыни мужчина намеренно задавил собаку (видео: youtube.com/Ain Vero)

Напомним, что ранее в Ужгороде нелюди изрезали собаку ножом.

Ранее мы писали, что в сети появилось видео с избитым догхантером Святогором.

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