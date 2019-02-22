Догхантера Святогора жестоко избили в Киеве: все детали (фото 18+)

Догхантера Святогора избили в Киеве (фото: РБК-Украина)

Он остался жив только благодаря своевременному прибытию медиков

В четверг, 21 февраля, догхантера Алексея Святогора жестоко избили около метро Лукьяновская в Киеве. Он находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает "Киев Оперативный".

Известно, что на живодера напали около 17:00, когда он возвращался домой после первого заседания по его делу, которое проходило в Шевченковском районном суде Киева. За убийство сотен бездомных животных в Киеве, Одессе, Измаиле и других городах Украины ему грозит до пяти лет лишения свободы.

"Сегодня киевский живодер - Алексей Святогор, убийца бездомных собак, после заседания суда шел по своим делам, но споткнулся и упал. Его подельники живодеры хотят этот нелепый инцидент спихнуть на самосуд со стороны зоозащитников и просто неравнодушных граждан!" - написано в сообщении.

Неизвестные, напавшие на догхантера, нанесли первый удар тяжелым предметом по голове. Когда он упал, они продолжали наносить удары по телу и конечностям.

Также известно, что для нанесения ударов был использован твердый тупой предмет, похожий на кастет или иное орудие, вследствие чего была рассечена кожа на лице и на затылке.

Живодер остался жив только благодаря своевременному прибытию медиков, которые оказали ему первую помощь. Врачи целый час зашивали ему раны на голове.

В результате нападения Святогор получил вдавленный перелом лобной кости слева. Он находится в больнице в тяжелом состоянии - ему предстоит сложная операция.

Сообщается также, что полиция выехала на место происшествия только через два часа после инцидента.

Догхантера Святогора избили в Киеве (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети активно комментируют произошедшее, считая, что живодера просто настигла "карма".

"Да то он себе прыщ выдавил так. Нервничал после суда. Если бы все, кто к нему неравнодушен, на него охотились, его бы давно уже на молекулы разложили бы, чудовище это", - считает Антон Хоменко.

Жалко, что не убили. Таких людей не должно быть..." - сокрушается Никита Рубцов.

"Какой досадный несчастный случай", - иронизирует Aleksey Karpenko.

"Карма - беспощадная штука!" - написала Tanya Podkolzina.

"Ну, аккуратней надо быть. Под ноги смотреть что ли..." - пошутил Evgeny Smolikov.

К слову, На Алексея Святогора нападают не первый раз. В августе 2016 года пытались сжечь его автомобиль, а в 2017-м в подъезд подложили гранату. Она взорвалась, но никто не погиб.

Ранее мы писали, что в Украине массово похищают собак - журналисты провели расследование.

А также сообщали, что собака спасла ребенка от верной смерти, когда горе-мать ушла в очередной пьяный загул.

Напомним, недавно под Харьковом волонтеры нашли мертвых щенков редкой и дорогой породы.