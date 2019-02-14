ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Материнский инстинкт: собака спасла двухлетнего малыша от смерти

STYLERЖизнь    14.02.2019 - 18:29
Материнский инстинкт: собака спасла двухлетнего малыша от смерти
Собака спасла ребенка от смерти (коллаж РБК-Украина)

Горе-мать явилась только на четвертый день

Собака спасла ребенка от верной смерти, когда горе-мать ушла в очередной пьяный загул. Двухлетний малыш несколько дней находился на неотапливаемой веранде без еды и теплой одежды. Все это время его согревала собака. Инцидент произошел на Алтае, РФ, пишут росСМИ.

Сосед случайно заметил это и вызвал "скорую". Ребенок получил сильное переохлаждение и заболел ОРВИ. Но благодаря верному другу остался жив.

Когда же мамаша явилась четыре дня спустя, против нее возбудили уголовное дело. Ей угрожает лишение родительских прав. Могут привлечь также социальную службу за то, что "проглядела" проблему в неблагополучной семье.

Известно, что мальчиком опекается семейная пара, которая хочет усыновить малыша.

По словам соседей, ребенок часто сам гулял по улице раздетым и грязным. Однажды его чуть не сбила машина.

К слову, в Украине массово похищают собак и вывозят в другие районы. Стало известно о причинах таких "акций".

Также мы писали о том, что мать, сбросившая своего девятимесячного сына с моста в реку, хочет восстановить свои родительские права и устроить личную жизнь.

Ранее мы сообщали, что между пользователями сети возник конфликт из-за того, что ОСМД распорядилось закрыть вентиляцию в доме от бездомных котов.

 

 

 

До слез: харьковский неадекват избил щенка ногами на глазах у окружающих Двое малышей погибли из-за обогревателя: все детали трагедии
Новости Украины животныедетисобака
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь