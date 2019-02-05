Нелегальный бизнес? Под Харьковом волонтеры нашли мертвых щенков редкой и дорогой породы

Коллаж РБК-Украина

Цена одного щенка в Украине стартует от тысячи долларов

Видео: YouTube/ObjectivTv

Под Харьковом, в селе Кутузовка волонтеры нашли двух мертвых щенков очень редкой и дорогой породы Тоса-ину. Третий щенок оказался жив и сейчас его отправили к ветеринарам. Об этом сообщили на странице "Служба спасения животных. Харьков" в социальной сети Facebook.

Малышей обнаружили в поле и двое щенков уже не дышали. Видимых повреждений на них не обнаружили. Третий щенок бегал вокруг своих собратьев, скулил и их облизывал. Выяснилось, что все щенки чипированы и с клеймом. Волонтерам удалось установить заводчика, но она объяснила, что щенков у нее недавно купили по цене $1000 за каждого. Кроме того, их было не три, а четыре.

Забрать пострадавшего, но живого щенка заводчица не захотела. Предоставить данные покупателя она также не смогла, так как продавала их без договора, а контакты у нее не сохранились. После детального изучения объявлений в интернете, волонтеры выяснили, что щенков пытались продать по цене в три раза ниже, но потом объявления стали недоступны.

Они обратились в полицию и подали заявление о жестоком обращении с животными. Также они обратились в Кинологическую службу Украины, где им ответили, что вся вина за данный инцидент лежит на заводчике. Женщина, которая значится по документам, как владелица родителей этих щенков, рассказала, что этих щенков она подарила иностранцу на литовских номерах и при этом не составила даже договора о передаче собак.

Единственного щенка, которого они спасли, назвали Браун и сегодня, 5 февраля ему исполнилось 6 месяцев. Волонтеры намерены довести дело до суда и наказать виновного в гибели брата и сестры Брауна.

А вот в социальных сетях написали, что скорее всего – эти дорогие щенки были частью незаконного бизнеса. Этих собак, скорее всего собирались вывезти незаконно за границу, но переборщили с наркозом. Когда увидели, что с щенками беда, просто выкинули их в поле. Но Брауну просто повезло, и он проснулся. Судьба четвертого щенка до сих пор остается неизвестной.

Скриншот комментариев (facebook.com/spt.kh)

Напомним, ранее мы писали о том, что зоозащитники призывают освободить умирающих животных из частного зверинца.

А также рассказывали о том, что в Харькове освободили двадцать животных из собачьей тюрьмы.