Зоозащитники призывают освободить умирающих животных из частного зверинца

Коллаж РБК-Украина

Пока полиция бездействует, животные умирают в муках

Сегодня, 24 января, в 10:30 под Министерством экологии в Киеве началась акция зоозащитников ради спасение животных из частного зоопарка в городе Покровск Донецкой области.

По информации зоозащитников, акция протеста одновременно будет происходить и в городе Покровск.

Активисты называют частный зоопарк, который принадлежит многодетной семье Падалко, "зоопарком смерти". Там в невероятно ужасных условиях содержатся львы, медведи и другие дикие животные. 21 января стало известно о смерти льва Ричи.

На фото видно, что истощенные, покрытые открытыми ранами животные содержатся в тесных клетках.

Изъятые животные будут переданы в реабилитационные центры.

В сообщении сказано, животные умирают от голода и холода, в своих экскрементах, в крайне тесных клетках без оказания медицинской, ветеринарной помощи.

Фото: instagram.com/nadezhda_na_zhizn_dnepr

Уже сотни заявлений были отправлены в Министерство экологии, множество писем от граждан Украины и других стран Европы, от знаменитой Бриджит Бордо были отправлены Президенту страны с просьбой привлечь душегуба животных к ответственности и изъять животных, разместив их в реабилитационном центре.

"В свою очередь, полиция Покровска бездействует, не видя в данных действиях состава преступления! Все молчат и разводят руками, пока животные умирают!", - сказано в сообщении.

Организаторами акции протеста выступают UAAA, UAnimals и ЖУК - Живой Украинский Кодекс.

Напомним, недавно в Харькове зоозащитникам удалось изъять около 20 собак, которых владелица годами держала закрытыми в квартире.

Ранее мы также сообщали о том, что во Львове подростки выбросили измученного кота из окна многоэтажного дома.

Кстати, садисту, который расправился с собакой соседки, грозит серьезный тюремный срок.

Видео: РБК-Украина