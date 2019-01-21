Був виснажений: помер лев, якого врятували з приватного звіринця в Донецькій області

Колаж РБК-Україна

На межі виживання також і інші тварини із зоопарку Падалко

Лев, якого вивезли з приватного звіринця, ветеринари не змогли врятувати, і він помер. Про це повідомляється на сторінці "Українські Національні новини" в соціальній мережі Facebook.

Лев, якого вивезли з приватного звіринця у місті Покровськ Донецької області разом з іншими тваринами, помер. Як пояснили ветеринари, він був у критичному стані і поставити йому крапельницю було неможливо.

"Один із левів, якого привезли в зоопарк Пилишенко, помер. Він весь вчорашній день був у критичному стані. Його оглядали кілька ветеринарів на місці, активно почали лікування, але через сильне виснаження організму, крапельницю поставити не змогли, так як лева треба було перед цим знерухомити. А це вкрай небезпечно в такому стані", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/"Українські Національні новини")

Крім цього лева, з Покровська були вивезені і інші тварини – ще три лева і шість ведмедів. Для реабілітації їх направили в спеціальний центр для хижаків в Запорізькій області. У приватному зоопарку в Донецькій області були виявлені порушення умов утримання.

Як повідомив ветеринарний лікар, усі тварини знаходяться у вкрай виснаженому стані, а леви – в критичному.

Крім того, в сараї, в міні-зоопарку в Падалка містяться абсолютно виснажені коні, які практично знаходяться на межі життя і смерті.

Скріншот поста (facebook.com/"Українські Національні новини")

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