Был истощен: умер лев, которого спасли из частного зверинца в Донецкой области

На грани выживания также и другие животные из зоопарка Падалко
Лев, которого перевезли из частного зверинца, ветеринары не смогли спасти, и он умер. Об этом сообщается на странице "Українські Національні новини" в социальной сети Facebook.
Лев, которого вывезли из частного зверинца в городе Покровск Донецкой области вместе с другими животными, умер. Как объяснили ветеринары, он был в критическом состоянии и поставить ему капельницу было невозможно.
"Один из львов, которого привезли в зоопарк Пылышенко, умер. Он весь вчерашний день был в критическом состоянии. Его осматривали несколько ветеринаров на месте, активно начали лечение, но из-за сильного истощения организма, капельницу поставить не смогли, так как льва надо было перед этим обездвижить. А это крайне опасно в таком состоянии", - сказано в сообщении.
Скриншот поста (facebook.com/"Українські Національні новини")
Кроме этого льва, из Покровска были вывезены и другие животные – еще три льва и шесть медведей. Для реабилитации их направили в специальный центр для хищников в Запорожской области. В частном зверинце в Донецкой области были выявлены нарушения условий содержания.
Как сообщил ветеринарный врач, все животные находятся в очень истощенном состоянии, а львы – в критическом.
Кроме того, в сарае, в мини-зоопарке у Падалко содержатся совершенно истощенные лошади, которые практически находятся на грани жизни и смерти.
Скриншот поста (facebook.com/"Українські Національні новини")
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