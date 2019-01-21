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Был истощен: умер лев, которого спасли из частного зверинца в Донецкой области

STYLERЖизнь    21.01.2019 - 15:46
Был истощен: умер лев, которого спасли из частного зверинца в Донецкой области
Коллаж РБК-Украина

На грани выживания также и другие животные из зоопарка Падалко

Лев, которого перевезли из частного зверинца, ветеринары не смогли спасти, и он умер. Об этом сообщается на странице "Українські Національні новини" в социальной сети Facebook.

Лев, которого вывезли из частного зверинца в городе Покровск Донецкой области вместе с другими животными, умер. Как объяснили ветеринары, он был в критическом состоянии и поставить ему капельницу было невозможно.  

"Один из львов, которого привезли в зоопарк Пылышенко, умер. Он весь вчерашний день был в критическом состоянии. Его осматривали несколько ветеринаров на месте, активно начали лечение, но из-за сильного истощения организма, капельницу поставить не смогли, так как льва надо было перед этим обездвижить. А это крайне опасно в таком состоянии", - сказано в сообщении.

 

Скриншот поста (facebook.com/"Українські Національні новини")

Кроме этого льва, из Покровска были вывезены и другие животные – еще три льва и шесть медведей. Для реабилитации их направили в специальный центр для хищников в Запорожской области. В частном зверинце в Донецкой области были выявлены нарушения условий содержания.

Как сообщил ветеринарный врач, все животные находятся в очень истощенном состоянии, а львы – в критическом.

Кроме того, в сарае, в мини-зоопарке у Падалко содержатся совершенно истощенные лошади, которые практически находятся на грани жизни и смерти.

Был истощен: умер лев, которого спасли из частного зверинца в Донецкой области

Скриншот поста (facebook.com/"Українські Національні новини")

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове освободили двадцать животных из собачьей тюрьмы.

А также рассказывали о том, что во Львове подростки выбросили измученного кота из окна многоэтажного дома.

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