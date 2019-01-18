Истощенные и больные: в Харькове освободили двадцать животных из собачьей тюрьмы

Видео: YouTube/ТСН

В Харькове зоозащитникам удалось изъять собак, которых владелица годами держала закрытыми в квартире. Она держала в двухкомнатной квартире около 20 животных. Об этом сообщил ТСН.

Соседи жаловались на постоянный лай и невыносимый смрад, но полиция ничего не могла поделать - женщина не пускала их в дом. Так продолжалось до тех пор, пока женщину не забрали в психушку.

Животные круглосуточно находились с хозяйкой в квартире, их не выводили на прогулку. К тому же в квартире несколько лет назад отрезали канализацию - собачьи экскременты текут сквозь пол на головы соседям снизу.

В холодильнике были трупы умерших собак. Соседи предполагают, что хозяйка варила мертвых животных и кормила этим собак.

Зоозащитники доставили животных в ветеринарную клинику. Собаки истощенные и больные всеми возможными собачьими болезнями. Их ждет длительное и дорогостоящее лечение.

Скриншот видео: YouTube/ТСН

Кстати, садисту, который расправился с собакой соседки, грозит серьезный тюремный срок.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что руководителя биологической лаборатории съел ее собственный питомец.

Также мы публиковали новость о том, что в Украине запретят тестирование косметики на животных.