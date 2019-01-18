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Виснажені та хворі: у Харкові визволили двадцять тварин із собачої в'язниці

STYLERТварини    18.01.2019 - 14:38

Відео: YouTube/ТСН

У Харкові зоозахисникам вдалося вилучити собак, яких власниця роками тримала зачиненими у квартирі. Вона тримала у двокімнатній квартирі близько 20 тварин. Про це повідомило ТСН.

Сусіди скаржилася на постійний гавкіт і нестерпний сморід, але поліція нічого не могла вдіяти - жінка не пускала їх до оселі. Так тривало доти, доки жінку не забрали до психлікарні.

Тварини цілодобово перебували з господинею в квартирі, їх не виводили на прогулянку. До того ж у квартирі кілька років тому відрізали каналізацію - собачі екскременти течуть крізь підлогу на голови сусідам знизу.

У холодильнику були трупи померлих собак. Сусіди припускають, що господарка варила мертвих тварин і годувала цим собак.

Зоозахисники доправили тварин до ветеринарної клініки. Собаки виснажені і хворі на всі можливі собачі хвороби. На них чекає тривале і вартісне лікування.

Виснажені та хворі: у Харкові визволили двадцять тварин із собачої в'язниці

Скріншот відео: YouTube/ТСН

До речі, садисту, який розправився із собакою сусдіки, загрожує серйозний тюремний термін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що що керівника біологічної лабораторії з'їв її власний вихованець.

Також ми публікували новину про те, що в Україні заборонять тестування косметики на тваринах.

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