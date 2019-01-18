Виснажені та хворі: у Харкові визволили двадцять тварин із собачої в'язниці

Відео: YouTube/ТСН

У Харкові зоозахисникам вдалося вилучити собак, яких власниця роками тримала зачиненими у квартирі. Вона тримала у двокімнатній квартирі близько 20 тварин. Про це повідомило ТСН.

Сусіди скаржилася на постійний гавкіт і нестерпний сморід, але поліція нічого не могла вдіяти - жінка не пускала їх до оселі. Так тривало доти, доки жінку не забрали до психлікарні.

Тварини цілодобово перебували з господинею в квартирі, їх не виводили на прогулянку. До того ж у квартирі кілька років тому відрізали каналізацію - собачі екскременти течуть крізь підлогу на голови сусідам знизу.

У холодильнику були трупи померлих собак. Сусіди припускають, що господарка варила мертвих тварин і годувала цим собак.

Зоозахисники доправили тварин до ветеринарної клініки. Собаки виснажені і хворі на всі можливі собачі хвороби. На них чекає тривале і вартісне лікування.

Скріншот відео: YouTube/ТСН

До речі, садисту, який розправився із собакою сусдіки, загрожує серйозний тюремний термін.

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