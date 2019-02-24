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Уроды: в Ужгороде нелюди изрезали собаку ножом

STYLERЖизнь    24.02.2019 - 16:03
Уроды: в Ужгороде нелюди изрезали собаку ножом
Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Собака сбежала от хозяина незадолго до инцидента

23 февраля около 16 часов в Ужгороде на проспекте Свободы произошел шокирующий инцидент: неадекваты изрезали собаку ножом и скрылись с места преступления. Об этом информирует Патрульная полиция Закарпатской области в Facebook.

Пес породы питбуль лежал в неподвижном состоянии с многочисленными ранениями. Полицейские прибыли на место происшествия и предоставили животному медицинскую помощь для остановки кровотечения.

Чуть позже объявился хозяин собаки. Мужчина сообщил, что пес случайно сбежал от него незадолго до неприятного инцидента. Информацией о том, как животное получило ранения, человек не обладал.

 

Фото: (facebook.com/zak.insider)

Позже собака вместе с хозяином была доставлена в ветклинику, а на место происшествия вызваны следователи. На данный момент выясняются обстоятельства дела.

"Того урода, который резал, нашли?", "Бог им судья", "Это тупо какой-то неадекват, который сегодня пса порезал, а завтра кого-то из нас", "Жесть", "Да, хозяин виноват и порода опасная. Но собаке нанесли ножевые ранения, люди, и там не написано, что она кого-то укусила! Даже защищаясь!", - возмущаются пользователи.

Напомним, что появилось видео с избитым догхантером Святогором. По словам живодера, нападавшие били его тупым предметом, возможно это была бита или кастет. Врачи диагностировали у Святогора сотрясение мозга и вдавленный перелом лобной кости.

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