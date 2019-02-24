Уроды: в Ужгороде нелюди изрезали собаку ножом

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Собака сбежала от хозяина незадолго до инцидента

23 февраля около 16 часов в Ужгороде на проспекте Свободы произошел шокирующий инцидент: неадекваты изрезали собаку ножом и скрылись с места преступления. Об этом информирует Патрульная полиция Закарпатской области в Facebook.

Пес породы питбуль лежал в неподвижном состоянии с многочисленными ранениями. Полицейские прибыли на место происшествия и предоставили животному медицинскую помощь для остановки кровотечения.

Чуть позже объявился хозяин собаки. Мужчина сообщил, что пес случайно сбежал от него незадолго до неприятного инцидента. Информацией о том, как животное получило ранения, человек не обладал.