Птичий геноцид: под Запорожьем сотни голубей замуровали в стену (фото, видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Живодеры также избили зоозащитников, которые пытались освободить пернатых из западни

Живодеры замуровали голубей в пролетах между подъездами одной из многоэтажек в Бердянске под Запорожьем. Вопиющий случай произошел в доме на Мелитопольском шоссе, 19. Местная зоозащитница Валентина Мамай рассказала об инциденте и опубликовала на своей странице в Facebook фото и видео с пойманными в западню птицами.

Отмечается, что голуби в неволе вскоре начали гибнуть от голода. Вскоре в подъезде дома появился ужасный запах.

Активистка со ссылкой на слова очевидцев сообщила, что жильцы дома поймали птиц в плен почти месяца назад.

"Те немногие, которые еще живы, отчаянно просят о помощи, а помогают им такие же голуби, принося в клювах пищу. Вот это птичья солидарность! Я такого еще не видела", - написала Валентина.

Голуби приносят в клювах еду своим "собратьям" в западне (фото: facebook.com/valentina.mamay)

Также зоозащитница рассказала, что жильцов дома, преимущественно пожилого возраста, донимало воркотание и шум от голубей и их птенцов.

"Поэтому они заставили руководство местного ОСМД закрыть сеткой пролеты, тем самым устроив настоящий птичий геноцид. За сеткой уже почти месяц валяются трупы птиц, по нашим подсчетам около 300 мертвых туш. Смрад ужаснейший. Рядом ходят люди, дети", - говорится в публикации.

Мамай также сообщила, что поинтересовалась у детей, как они относятся к тому, что взрослые из их дома намеренно уничтожают птиц.

"Так вы представляете, малыши вызвались помочь освободить пернатых. Начали залазить туда, чтобы открыть сетку и спасти птиц. В отличие от своим мам и пап в них больше доброты и искренности. И это дает надежду, что не все потеряно", - добавила она.

Жильцы дома замуровали голубей (фото: facebook.com/valentina.mamay)

В то же время активисты, которые решили вызволить голубей из ловушки, столкнулись с агрессией жильцов, которые "начали распускать руки, затеяв драку".

"Теперь мне люди добрые стыдно на улице показаться с таким лицом. В конце концов, что за люди? Мало того что устроили в доме птичий могильник, так еще и готовы драться ради того, чтобы этот ужас продолжался и далее. Как вы считаете, это правильно?" - спрашивает зоозащитница.

Видео: facebook.com/valentina.mamay

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