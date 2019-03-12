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В Запорожской области массово гибнут птицы: что произошло

STYLERЖизнь    12.03.2019 - 21:17
В Запорожской области массово гибнут птицы: что произошло
Коллаж РБК-Украина

Охотники нашли трупы птиц и животных

Охотники Кирилловской ОТГ стали очевидцами массовой гибели птиц и животных в посадках под Лиманским у полей с рапсом. Об этом сообщает местное издание "Риа Мелитополь".

Сообщения о найденных мертвых птицах и животных начали поступать еще 7 марта. Первые тушки были обнаружены под Лиманским. По словам охотников, в посадках лежали десятки трупов ворон, куропаток, скворцов и фазанов.

Председатель Азовского первично-охотничьего коллектива Роман Сердяев, поговорив с местными жителями, выяснил, что умирать начали не только птицы, но и животные, включая лис и собак.

Было установлено, что трупы птиц и животных были возле полей с рапсом. Охотники также обнаружили вероятный яд - зерно пшеницы зеленого цвета, которое используют для борьбы с мелкими грызунами.

 

Фото: ria-m.tv

По словам охотников, многие птицы еще живы, но они умирают. При этом среди мертвых птиц были и те, которые занесены в Красную книгу Украины - канюки и скворцы.

Правоохранительные органы задокументировали факт отравления птиц и животных, и обнаружили и зерно зеленого цвета, которое изъяли с места инцидента.

О событиях в Кирилловке охотники сообщили в Украинское общество охотников и рыболовов и в областное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей. Охотники также вызвали Акимовскую ветслужбу. Стоит отметить, что специалисты ветслужбы уже проводят собственное расследование.

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