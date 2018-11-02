Два серйозних конфлікта: відомий ясновидець передбачив долю Росії в 2019 році

Колаж РБК-Україна

Також стало відомо, коли в світі почнеться Третя світова війна

Відомий ясновидець і провісник Вольф Мессінг передбачив два конфлікта в 2019 році для Росії. Про це пишуть російські ЗМІ.

Після розшифровки прогнозів Вольфа Мессінга, стало відомо, що в 2019 році в Росії буде два великих конфлікта і два головних ворога – Сполучені Штати Америки та Китай.

Ясновидець зазначив, що США буде діяти відкрито і застосовувати радикальні заходи відносно Росії, а ось Китай буде ховатися під маскою дружньої країни, але потім вдарить по РФ.

Однак, на думку Мессінга, Росія зможе вистояти в цих двох конфліктах, так як в 2019 році зможе істотно наростити свою військову потужність і кількість озброєння.

Наступну повномасштабну війну, за словами Вольфа Мессінга, можна буде очікувати лише в наступному столітті.

Також він розповів, що весь світ зіткнеться з низкою конфліктів, які будуть спрямовані на винищення народів. Після низки кривавих подій у світі настане сто років миру і культурного відродження. А після цього періоду почнеться Третя світова війна, яка зітре з лиця землі більшу частину населення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ясновидиця передбачила повернення заробітчан в Україну.

А також ми розповідали про те, що відомий карпатський мольфар розвінчав міф про кровоточиві ікони.

Відео: РБК-Україна