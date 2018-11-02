Два серьезных конфликта: известный ясновидящий предсказал судьбу России в 2019 году

Коллаж РБК-Украина

Также стало известно, когда в мире начнется Третья мировая война

Известный ясновидящий и предсказатель Вольф Мессинг предсказал два конфликта в 2019 году для России. Об этом пишут российские СМИ.

После расшифровки прогнозов Вольфа Мессинга, стало известно, что в 2019 году у России будет два крупных конфликта и два главных врага – Соединенные Штаты Америки и Китай.

Ясновидящий отметил, что США будет действовать в открытую и применять радикальные меры в отношении России, а вот Китай будет скрываться под маской дружественной страны, но потом ударит по РФ.

Однако, по мнению Мессинга, Россия сможет выстоять в этих двух конфликтах, так как в 2019 году сможет существенно нарастить свою военную мощь и количество вооружения.

Следующую полномасштабную войну, по словам Вольфа Мессинга, можно будет ожидать только в следующем веке.

Также он рассказал, что весь мир столкнется с рядом конфликтов, которые будут направлены на истребление народов. После череды кровавых событий в мире наступит сто лет мира и культурного возрождения. А после этого периода начнется Третья мировая война, которая сотрет с лица земли большую часть населения.

Напомним, ранее мы писали о том, что ясновидящая предсказала возвращение "заробитчан" в Украину.

А также мы рассказывали о том, что известный карпатский мольфар развенчал миф о кровоточащих иконах.

Видео: РБК-Украина