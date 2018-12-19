ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Хоче стати футболістом: 12-річний хлопчик скинув 95 кг (фото)

STYLERЖиття    19.12.2018 - 16:47

Відео: YouTube/Caters Clips

Індонезійський хлопчик, який раніше важив більше 190 кілограм, втратив половину своєї ваги і тепер хоче стати футболістом.

Як повідомляє Daily Mail, кілька років тому дванадцятирічний Арья Пермана був названий самим товстим хлопчиком Індонезії у віці до десяти років, але з тих пір він втратив 95 кг.

Три роки тому він вразив лікарів, коли з'явивилось відео того, як хлопчик з маленького села в Індонезії грає в цистерні з водою.

Маленький хлопчик міг сам з'їсти стільки рису, рибного каррі, яловичини, овочевого супу і традиційний соєвих пиріжків темпі, що цього б вистачило, щоб нагодувати двох дорослих на цілий день.

Хоче стати футболістом: 12-річний хлопчик скинув 95 кг (фото)

Скриншот з відео (Barcroft TV)

Через те, що він постійно набирав вагу одяг завжди був йому малий. Тому хлопчику доводилося проводити дні загорнутим в саронг - традиційний чоловічий і жіночий одяг ряду народів Південно-Східної Азії та Океанії. Крім того, щоб охолонути він сидів у маленькому басейні.

Видання зазначає, що мати хлопчика народила його вдома, але його вага при народженні була стандартною – 2,26 кг. А ось після дворічного віку він почав набирати вагу з ненормальною швидкістю.

Його батьки стали турбується, коли він їв п'ять разів на день. Кілька лікарів у їх селі оглянули Арью, але не знайшли нічого поганого в його вазі.

Хоче стати футболістом: 12-річний хлопчик скинув 95 кг (фото)

Скриншот з відео (Barcroft TV)

Але після суворої дієти, яка виключає цукор, і вправ футбольний вболівальник Арья став активним 16-річним хлопчиком, який ходить по 5 км кожен день і грає в бадмінтон зі своїми друзями.

На фотографіях, зроблених після його трансформації, можна побачити Арью в старій футболці, що добре показує його втрату ваги.

Нагадаємо, українська ведуча Олена Філонова розповіла, як змогла схуднути у відпустці.

Раніше повідомлялося, що дієтологи назвали продукти, які допомагають прискорити метаболізм жиру, щоб добитися плоского живота.

Модно, але нездорово": Аніта Луценко розкрила правду про ідеальну вагу Вороги схуднення: 3 продукту, які уповільнюють метаболізм
Новини України здоровьесхуднення
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся