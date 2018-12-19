Хоче стати футболістом: 12-річний хлопчик скинув 95 кг (фото)

Відео: YouTube/Caters Clips

Індонезійський хлопчик, який раніше важив більше 190 кілограм, втратив половину своєї ваги і тепер хоче стати футболістом.

Як повідомляє Daily Mail, кілька років тому дванадцятирічний Арья Пермана був названий самим товстим хлопчиком Індонезії у віці до десяти років, але з тих пір він втратив 95 кг.

Три роки тому він вразив лікарів, коли з'явивилось відео того, як хлопчик з маленького села в Індонезії грає в цистерні з водою.

Маленький хлопчик міг сам з'їсти стільки рису, рибного каррі, яловичини, овочевого супу і традиційний соєвих пиріжків темпі, що цього б вистачило, щоб нагодувати двох дорослих на цілий день.

Скриншот з відео (Barcroft TV)

Через те, що він постійно набирав вагу одяг завжди був йому малий. Тому хлопчику доводилося проводити дні загорнутим в саронг - традиційний чоловічий і жіночий одяг ряду народів Південно-Східної Азії та Океанії. Крім того, щоб охолонути він сидів у маленькому басейні.

Видання зазначає, що мати хлопчика народила його вдома, але його вага при народженні була стандартною – 2,26 кг. А ось після дворічного віку він почав набирати вагу з ненормальною швидкістю.

Його батьки стали турбується, коли він їв п'ять разів на день. Кілька лікарів у їх селі оглянули Арью, але не знайшли нічого поганого в його вазі.

Скриншот з відео (Barcroft TV)

Але після суворої дієти, яка виключає цукор, і вправ футбольний вболівальник Арья став активним 16-річним хлопчиком, який ходить по 5 км кожен день і грає в бадмінтон зі своїми друзями.

На фотографіях, зроблених після його трансформації, можна побачити Арью в старій футболці, що добре показує його втрату ваги.

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