Хочет стать футболистом: 12-летний мальчик сбросил 95 кг (фото)

Видео: YouTube/Caters Clips

Индонезийский мальчик, который раньше весил больше 190 килограмм, потерял половину своего веса и теперь хочет стать футболистом.

Как сообщает Daily Mail, несколько лет назад Арья Пермана был назван самым толстым мальчиком Индонезии в возрасте до десяти лет. Но с тех пор он потерял 95 кг.

Три года назад он поразил врачей, когда появилось видео того, как мальчик из маленькой деревни в Индонезии играет в цистерне с водой.

Маленький мальчик мог сам съесть столько риса, рыбного карри, говядины, овощного супа и традиционный соевых пирожков темпе, что этого бы хватило, чтобы накормить двух взрослых на целый день.

Из-за того, что он постоянно набирал вес, одежда всегда была ему мала. Поэтому мальчику приходилось проводить дни завернутым в саронг - традиционная мужская и женская одежда ряда народов Юго-Восточной Азии и Океании. Кроме того, чтобы остыть он сидел в крошечном бассейне.

Скриншот из видео (Barcroft TV)

Издание отмечает, что мать мальчика родила его дома, но его вес при рождении был стандартным - 2,26 кг. А вот после двухлетнего возраста он начал набирать вес с ненормальной скоростью.

Его родители стали беспокоится, когда он ел пять раз в день. Несколько врачей в их деревне осмотрели Арью, но не нашли ничего плохого в его весе.

Но после строгой диеты, которая исключает сахар, и упражнений футбольный болельщик Арья стал активным 16-летним мальчиком, который ходит по 5 км каждый день и играет в бадминтон со своими друзьями.

Скриншот из видео (Barcroft TV)

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