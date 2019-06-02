ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дві доби в квартирі з мертвими батьками: деталі загибелі сім'ї у Запоріжжі (відео)

STYLERЖиття    02.06.2019 - 14:35
Дві доби в квартирі з мертвими батьками: деталі загибелі сім'ї у Запоріжжі (відео)
Чоловік зарубав дружину і намагався повісити сина в Запоріжжі (колаж: РБК-Україна)

Загибель сім'ї в Запоріжжі сталася через ревнощі

Чоловік зарубав дружину сокирою, після чого повісився. Страшна трагедія розігралася в, здавалося б, благополучній сім'ї, що мешкала на третьому поверсі багатоквартирного будинку в Запоріжжі. Маленький син пари майже дві доби провів у квартирі з мертвими батьками. Про це повідомляє ТСН.

Малюка в шоковому стані доставили в лікарню, де медики виявили на його шиї сліди задушення. Правоохоронці припускають, що перед суїцидом рідний батько повісив і хлопчика. Але, очевидно, мотузка порвалася і дитині вдалося врятуватися.

Дві доби в квартирі з мертвими батьками: деталі загибелі сім'ї у Запоріжжі (відео)

Чоловік зарубав дружину і намагався повісити сина в Запоріжжі (скрін відео: YouTube/ТСН)

Сусіди розповідають, що за весь цей час не чули звуків плачу, що доносяться з квартири. А правоохоронці виявили дитину в стані шоку. Він сидів неподалік від закривавленої мертвої матері і повішеного батька і гриз шматок хліба.

Про те, що сталося недобре, запідозрили родичі пари, які деякий час не могли зв'язатися з ними.

Дві доби в квартирі з мертвими батьками: деталі загибелі сім'ї у Запоріжжі (відео)

Чоловік зарубав дружину і намагався повісити сина в Запоріжжі (скрін відео: YouTube/ТСН)

Зараз дитина перебуває в лікарні, де за ним доглядає бабуся. Вона, ймовірно, оформить опіку над дитиною.

Про сім'ю відгукуються позитивно, але розповідають, що останнім часом в родині 33-річного Андрія та 25-річної Олени були проблеми. Вони часто сварилися через ревнощі і фінансові проблеми.

Чоловік зарубав дружину і намагався повісити сина в Запоріжжі (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Переяслав-Хмельницькому Київської області п'яні копи вирішили постріляти по пляшках. В результаті такої розваги постраждав п'ятирічний хлопчик, який знаходиться в реанімації у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, нещодавно у київській школі стався скандал через загиблого учня.

Також повідомлялося про те, що вбивство мецената Михайла Петріва та його дружини на Прикарпатті, яке сталося 27 травня, за версією поліції виявилося самогубством.

Прикували до дерева: під Дніпром знайшли труп молодого поліцейського (фото) ДБР запідозрило поліцейських у стрільбі по дитині під Києвом
Новини України преступления
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся