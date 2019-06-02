Дві доби в квартирі з мертвими батьками: деталі загибелі сім'ї у Запоріжжі (відео)

Чоловік зарубав дружину сокирою, після чого повісився. Страшна трагедія розігралася в, здавалося б, благополучній сім'ї, що мешкала на третьому поверсі багатоквартирного будинку в Запоріжжі. Маленький син пари майже дві доби провів у квартирі з мертвими батьками. Про це повідомляє ТСН.

Малюка в шоковому стані доставили в лікарню, де медики виявили на його шиї сліди задушення. Правоохоронці припускають, що перед суїцидом рідний батько повісив і хлопчика. Але, очевидно, мотузка порвалася і дитині вдалося врятуватися.

Чоловік зарубав дружину і намагався повісити сина в Запоріжжі (скрін відео: YouTube/ТСН)

Сусіди розповідають, що за весь цей час не чули звуків плачу, що доносяться з квартири. А правоохоронці виявили дитину в стані шоку. Він сидів неподалік від закривавленої мертвої матері і повішеного батька і гриз шматок хліба.

Про те, що сталося недобре, запідозрили родичі пари, які деякий час не могли зв'язатися з ними.

Чоловік зарубав дружину і намагався повісити сина в Запоріжжі (скрін відео: YouTube/ТСН)

Зараз дитина перебуває в лікарні, де за ним доглядає бабуся. Вона, ймовірно, оформить опіку над дитиною.

Про сім'ю відгукуються позитивно, але розповідають, що останнім часом в родині 33-річного Андрія та 25-річної Олени були проблеми. Вони часто сварилися через ревнощі і фінансові проблеми.

Чоловік зарубав дружину і намагався повісити сина в Запоріжжі (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Переяслав-Хмельницькому Київської області п'яні копи вирішили постріляти по пляшках. В результаті такої розваги постраждав п'ятирічний хлопчик, який знаходиться в реанімації у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, нещодавно у київській школі стався скандал через загиблого учня.

Також повідомлялося про те, що вбивство мецената Михайла Петріва та його дружини на Прикарпатті, яке сталося 27 травня, за версією поліції виявилося самогубством.