Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.32
Межбанк BID 26.3
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.41
Межбанк BID 30.39
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.32
Межбанк BID 26.3
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.41
Межбанк BID 30.39
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Двоє жителів Київської області підірвалися у прямому ефірі: з'явилося відео

STYLERLIFE        21.06.2018 - 10:38
Фото: УНІАН
Фото: УНІАН

Чоловіки показували в ролику гранату, яка спрацювала

Двоє чоловіків з Великої Солтанівки Київської області у прямому ефірі у соцмережі демонстрували гранату РГД-5, тротилову шашку та детонатор. Під час трансляції граната вибухнула. Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

Чоловіки вирішили похвалитися своїми боєприпасами, знімали їх на смартфон і транслювали в одну з соцмереж. Несподівано граната вибухнула. 25-річному хлопцеві відірвало ліву руку.

Відео: Граната вибухнула під час зйомки (YouTube/Поліція Київщини)

Після лікування потерпілому і його приятелеві "світить" сім років позбавлення волі. Правоохоронці знайшли у них цілий арсенал боєприпасів. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Раніше повідомлялося, що у Київській області, в прямому ефірі підірвався молодий чоловік.

У Чернівцях авто, яке "втекло" від "копів", ледь не створило ДТП (відео) В Одесі на очах у дітей вбили безпритульного: з'явилися деталі інциденту
Теги: полиция, граната, Киевская область
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся