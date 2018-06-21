Двоє жителів Київської області підірвалися у прямому ефірі: з'явилося відео

Чоловіки показували в ролику гранату, яка спрацювала

Двоє чоловіків з Великої Солтанівки Київської області у прямому ефірі у соцмережі демонстрували гранату РГД-5, тротилову шашку та детонатор. Під час трансляції граната вибухнула. Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

Чоловіки вирішили похвалитися своїми боєприпасами, знімали їх на смартфон і транслювали в одну з соцмереж. Несподівано граната вибухнула. 25-річному хлопцеві відірвало ліву руку.

Відео: Граната вибухнула під час зйомки (YouTube/Поліція Київщини)

Після лікування потерпілому і його приятелеві "світить" сім років позбавлення волі. Правоохоронці знайшли у них цілий арсенал боєприпасів. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Раніше повідомлялося, що у Київській області, в прямому ефірі підірвався молодий чоловік.