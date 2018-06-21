Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Двое жителей Киевской области подорвались в прямом эфире: появилось видео

STYLERLIFE        21.06.2018 - 10:38
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

Мужчины показывали в ролике гранату, которая сработала

Двое мужчин из Великой Солтановки Киевской области в прямом эфире в соцсети демонстрировали гранату РГД-5, тротиловую шашку и детонатор. Во время трансляции граната взорвалась. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Мужчины решили похвастаться своими боеприпасами, снимали их на смартфон и транслировали в одну из соцсетей. Неожиданно граната взорвалась.  25-летнему парню оторвало левую руку.

Видео: Граната взорвалась во время съемки (YouTube/Поліція Київщини)

После лечения пострадавшему и его приятелю "светит" семь лет лишения свободы. Правоохранители нашли у них целый арсенал боеприпасов. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ранее сообщалось, что в Киевской области, в прямом эфире подорвался молодой человек.

В Черновцах "сбежавшее" от "копов" авто едва не создало ДТП (видео) В Одессе на глазах у детей убили бездомного: появились детали инцидента
Теги: полиция, граната, Киевская область
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь