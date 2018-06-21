Двое жителей Киевской области подорвались в прямом эфире: появилось видео

Мужчины показывали в ролике гранату, которая сработала

Двое мужчин из Великой Солтановки Киевской области в прямом эфире в соцсети демонстрировали гранату РГД-5, тротиловую шашку и детонатор. Во время трансляции граната взорвалась. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Мужчины решили похвастаться своими боеприпасами, снимали их на смартфон и транслировали в одну из соцсетей. Неожиданно граната взорвалась. 25-летнему парню оторвало левую руку.

Видео: Граната взорвалась во время съемки (YouTube/Поліція Київщини)

После лечения пострадавшему и его приятелю "светит" семь лет лишения свободы. Правоохранители нашли у них целый арсенал боеприпасов. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ранее сообщалось, что в Киевской области, в прямом эфире подорвался молодой человек.