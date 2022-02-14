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DZIDZIO розповів про найромантичніший вчинок, після якого "літав над землею"

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 17:11
DZIDZIO розповів про найромантичніший вчинок, після якого "літав над землею" DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)
Автор: Styler

DZIDZIO зізнається: незважаючи на те, що День святого Валентина вважає модною традицією останніх років, завжди намагався притримуватись цієї дати і зробити гарний подарунок особливій дівчині.

Про найромантичніший вчинок популярний артист і ведучий шоу "Ігри талантів", яке стартує на каналі "Україна" 26 лютого, розповів за лаштунками проєкту.

"Ще в шкільні часи, пам’ятаю, одній дівчині подарував жувальну гумку "Love is…". Її тоді було нелегко знайти, але були знайомі, які з Польщі привозили такі речі. А мені у відповідь передали анкету, де 17-м питанням було: "Кого ти любиш?" Я написав, а потім натер іншою гумкою листок, щоб пахло", - пригадав артист.

DZIDZIO розповів про найромантичніший вчинок, після якого &quot;літав над землею&quot;

DZIDZIO (фото: канал "Україна")

За словами зіркового співака, момент, коли він передавав назад ту анкету, був дуже хвилюючим і закарбувався в пам’яті на все життя.

"Потім ще місяць натхненно літав над землею - не ходив, а парив до школи! Просто неймовірно, адже це те, що людину надихає і окриляє - любов! Хочу побажати, щоб кожен підходив до будь-якої справи саме з такими почуттями", - поділився DZIDZIO.

DZIDZIO розповів про найромантичніший вчинок, після якого &quot;літав над землею&quot;

DZIDZIO - романтична натура (фото: instagram.com/dzidzio)

Раніше ми писали, що у День святого Валентина українці запустили романтичний флешмоб і зізнаються в коханні ЗСУ.

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