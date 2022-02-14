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DZIDZIO рассказал о самом романтическом поступке, после которого "летал над землей"

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 17:11
DZIDZIO рассказал о самом романтическом поступке, после которого "летал над землей" DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)
Автор: Styler

DZIDZIO признается: несмотря на то, что День святого Валентина считает модной традицией последних лет, всегда старался придерживаться этой даты и сделать хороший подарок особой девушке.

Про самый романтичный поступок популярный артист и ведущий шоу "Игры талантов", которое стартует на канале "Украина" 26 февраля, рассказал за кулисами проекта.

"Еще в школьные времена, помню, одной девушке подарил жевательную резинку "Love is...". Ее тогда было нелегко найти, но были знакомые, которые из Польши привозили такие вещи. А мне в ответ передали анкету, где 17-м вопросом было: "Кого ты любишь?"Я написал, а потом натер другой резинкой листок, чтобы пахло", - вспомнил артист.

DZIDZIO рассказал о самом романтическом поступке, после которого &quot;летал над землей&quot;

DZIDZIO (фото: канал "Украина")

По словам звездного певца, момент, когда он передавал назад ту анкету, был очень волнующим и запечатлелся в памяти на всю жизнь.

"Потом еще месяц вдохновенно летал над землей - не ходил, а парил в школу! Просто невероятно, ведь это то, что человека вдохновляет и окрыляет - любовь! Хочу пожелать, чтобы каждый подходил к любому делу именно с такими чувствами", - поделился DZIDZIO.

DZIDZIO рассказал о самом романтическом поступке, после которого &quot;летал над землей&quot;

DZIDZIO - романтическая натура (фото: instagram.com/dzidzio)

Ранее мы писали, что в День святого Валентина украинцы запустили романтический флешмоб и признаются в любви ВСУ.

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