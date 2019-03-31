Єдиної таблетки не існує: Супрун розповіла, як пережити вибори

Вибори 2019, які проходять сьогодні, 31 березня, можуть принести українцям емоційний стрес. Тому в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook розповіла, як залишатися спокійним і зменшити рівень стресу.

Супрун зазначила, що стрес і негативні емоції погано впливають на здоров'я. Тому від стресу необхідно позбавлятися і всіляко зводити нанівець його негативний вплив. Лікар радить обмежувати "споживання" медіа і не продовжувати обговорювати вибори, якщо це може призвести до конфліктної ситуації або агресії.

Сьогодні багато хто буде переживати виборче загострення. Через це поведінка деяких людей може бути дуже імпульсивною і навіть неадекватною. До таких "атак" необхідно бути готовими.

Ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Крім того, варто бути готовими і до атак вільних радикалів. Вони запускають вільнорадикальні ланцюгові реакції в нашому організмі і сприяють розвитку атеросклерозу, старіння шкіри, запалення і пухлинного росту. Спрощено кажучи, вільні радикали - це інфаркти, інсульти, зморшки і біль у суглобах.

У день виборів нерви можуть потроху "здавати", а очікування результатів буде ставати нестерпним. Для того, щоб не тримати емоції в собі, краще заспокоюватися і концентрувати увагу. Для цього багато людей практикують медитацію.

За словами Супрун, єдиної таблетки для щастя не існує, але є різні способи отримувати позитивні емоції і стати більш щасливим.

Якщо ж ви все-таки потрапили в конфліктну ситуацію або сварку - не дозволяйте негативним емоціям залишатися з вами. При цьому фізична активність - хороший спосіб відволіктися від проблем і це буде корисним для здоров'я.

Нагадаємо, що сьогодні на президентських виборах вже проголосували політики і чиновники України.

Ми також писали про те, які курйозні випадки сталися сьогодні, в день виборів президента України.