Единой таблетки не существует: Супрун рассказала, как пережить выборы

Выборы 2019, которые проходят сегодня, 31 марта, могут принести украинцам эмоциональный стресс. Поэтому и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook рассказала, как оставаться спокойным и уменьшить уровень стресса.

Супрун отметила, что стресс и негативные эмоции плохо влияют на здоровье. Поэтому от стресса необходимо избавляться и всячески сводить на нет его негативное влияние. Врач советует ограничивать "потребление" медиа и не продолжать обсуждать выборы, если это оно может привести в конфликтной ситуации или агрессии.

Сегодня многие будут переживать избирательное заострение. Из-за этого поведение некоторых людей может быть очень импульсивным и даже неадекватным. К таким "атакам" необходимо быть готовыми.

Кроме того, стоит быть готовыми и к атакам свободных радикалов. Они запускают свободнорадикальные цепные реакции в нашем организме и способствуют развитию атеросклероза, старению кожи, воспалению и опухолевому росту. Упрощенно говоря, свободные радикалы - это инфаркты, инсульты, морщины и боль в суставах.

В день выборов нервы могут понемногу "сдавать", а ожидания результатов будет становиться невыносимым. Для того, чтобы не держать эмоции в себе, лучше успокаиваться и концентрировать внимание. Для этого многие люди практикуют медитацию.

По словам Супрун, единой таблетки для счастья не существует, но есть разные способы получать положительные эмоции и стать более счастливым.

Если же вы все-таки попали в конфликтную ситуацию или ссору - не позволяйте негативным эмоциям оставаться с вами. При этом физическая активность - хороший способ отвлечься от проблем и это будет полезным для здоровья.

Напомним, что сегодня на президентских выборах уже проголосовали политики и чиновники Украины.

Мы также писали о том, какие курьезные случаи произошли сегодня, в день выборов президента Украины.