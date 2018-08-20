"Ледь не повністю осліпла": у Києві невідомі напали на групу неформалів через зовнішність (фото)

Ілюстративне фото (pixabay.com/renatalferro)

Дівчина каже, що на кілька хвилин вона повністю осліпла

19 серпня вдень на групу підлітків-неформалів напали невідомі в камуфляжі з символікою "Правого сектора". Хлопці бризнули дівчинці в очі "перцівкою", побили і зникли у невідомому напрямку. Про це розповів у соціальній мережі Facebook Дмитро Дубицький, батько постраждалої.

"Сьогодні напали на мою неповнолітню дочку. Серед білого дня в людному місці, на Контрактовій площі. Нападників було троє, приблизно 20-ти річного віку, у напіввійськовому одязі (була і символіка, але про неї нижче). Дочка спілкувалася зі знайомими, одягнена була, як звичайно, неформально — футболка з принтом, значки рок-груп, фарбоване пасмо волосся. "Борці за моральність" причепилися з ідіотськими питаннями, зірвали з шиї кулон. Навколишні обурилися і почали їх відтісняти. Один з покидьків вирвався і залив обличчя дочки з газового балончика, після чого всі троє втекли", — описав те, що трапилося батько постраждалої.

Фото: (facebook.com/dmytro.dubitskyi)

Однак на цьому історія не закінчилася: хлопці зустріли групу неформалів біля магазину і вдарили дівчину по обличчю.

"Цього виявилося мало. Хлопці вирушили до магазину "Сільпо" неподалік, дочка мало що вже бачила, до того ж погано могла говорити. У магазині купили молоко і воду, стали надавати допомогу. Саме в цей час покидьки повернулися і сильно вдарили її по обличчю, після чого знову втекли", — йдеться в повідомленні.

Батько дівчини подякував лікарям і поліцейським за оперативність, а також розповів, що від втрати зору дівчину врятували контактні лінзи, які були надіті на неї в момент замаху.

Чоловік зізнався, що написав публікацію, тому що подібний замах — не рідкість для Контрактовій площі і людей, які там "орудують" досить багато. Також чоловік нарікає з приводу того, де ж в Україні "европеский вибір" і чому в щасливій державі неформальна молодь спеціально вчиться надавати першу допомогу, а також володіє низкою прийомів по самообороні.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/dmytro.dubitskyi

У комментарях "Фактам" дівчина розповіла про свій стан.

"У мене хімічний опік очей і розбита губа. Лікарі сказали, що мене ще врятували контактні лінзи. Якщо б я була без лінз, опіки були б набагато сильніші", — розповіла про наслідки нападу дівчина.

Також вона добавлила, що як тільки в неї бризнули балончиком, вона мало не осліпла.

"Я на кілька хвилин повністю осліпла. Друзі підвели мене до "Сільпо", щоб купити воду і промити мені очі. Добре, що я хоча б не встигла вдихнути газ, інакше був би ще опік дихальних шляхів. Хлопці бачили, що напали на нас радикали (інакше їх назвати не можу) начебто пішли зовсім в іншу сторону. Але коли ми сиділи біля "Сільпо", вони знову нас знайшли. Чоловік, який бризкав мені в обличчя з балончика, знову почав мене ображати. "Що це таке? — він з силою смикнув мене за пасмо. — Що за фарбоване волосся? Х*ли так одягаєшся?!" Ударив мене кулаком в обличчя, розбив мені губу, після чого вони знову втекли", — розповіла дівчина.

Раніше Андрій Білецький сказав, що нинішня влада не має морального права на насильство.

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Відео: (video.rbc.ua)