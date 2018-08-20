"Едва ли полностью не ослепла": в Киеве неизвестные напали на группу неформалов из-за внешности (фото)

Иллюстративное фото (pixabay.com/renatalferro)

Девушка говорит, что на несколько минут она полностью ослепла

19 августа днем на группу подростков-неформалов напали неизвестные в камуфляже с символикой "Правого сектора". Парни брызнули девочке в глаза "перцовкой", побили и скрылись в неизвестном направлении. Об этом рассказал в социальной сети Facebook Дмитрий Дубицкий, отец пострадавшей.

"Сегодня напали на мою несовершеннолетнюю дочь. Среди бела дня, в людном месте, на Контрактовой площади. Нападавших было трое, примерно 20-ти летнего возраста, в полу-военной одежде (была и символика, но о ней ниже). Дочь общалась со знакомыми, одета была, как обычно, неформально — футболка с принтом, значки рок-групп, крашеная прядь волос. "Борцы за нравственность" прицепились с идиотскими вопросами, сорвали с шеи кулон. Окружающие возмутились и начали их оттеснять. Один из подонков вырвался и залил лицо дочери из газового баллончика, после чего все трое удрали", — описал случившееся отец пострадавшей.

Фото: (facebook.com/dmytro.dubitskyi)

Однако на этом история не закончилась: парни встретили группу неформалов около магазина и ударили девушку по лицу.

"Этого оказалось мало. Ребята отправились к магазину "Сильпо" неподалеку, дочь мало что уже видела, к тому же плохо могла говорить. В магазине купили молоко и воду, стали оказывать помощь. Именно в это время подонки вернулись и сильно ударили ее по лицу, после чего снова удрали", — говорится в сообщении.

Отец девушки поблагодарил врача и полицейских за оперативность, а также рассказал, что от потери зрения девушку спасли контактные линзы, которые были надеты на нее в момент покушения.

Мужчина признался, что написал публикацию, потому что подобное покушение — не редкость для Контрактовой площади и людей, которые там "орудуют" достаточно много. Также мужчина сетует по поводу того, где же в Украине "европеский выбор" и почему в счастливом государстве неформальная молодежь специально учится оказывать первую помощь, а также владеет рядом приемов по самообороне.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/dmytro.dubitskyi

В комментариях "Фактам" девушка рассказала о своем состоянии.

"У меня химический ожог глаз и разбита губа. Врачи сказали, что меня еще спасли контактные линзы. Если бы я была без линз, ожоги были бы намного сильнее", — рассказала о последствиях нападения девушка.

Также она добавлила, что как только в нее брызнули баллончиком, она едва не ослепла.

"Я на несколько минут полностью ослепла. Друзья подвели меня к "Сильпо", чтобы купить воду и промыть мне глаза. Хорошо, что я хотя бы не успела вдохнуть газ, иначе был бы еще ожог дыхательных путей. Ребята видели, что напавшие на нас радикалы (иначе их назвать не могу) вроде бы ушли совсем в другую сторону. Но когда мы сидели возле "Сильпо", они опять нас нашли. Человек, который брызгал мне в лицо из баллончика, опять начал меня оскорблять. "Что это такое? — он с силой дернул меня за прядь. — Что за крашеные волосы? Х*ли ты так одеваешься?!" Ударил меня кулаком в лицо, разбил мне губу, после чего они снова удрали", — расказала девушка.

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Видео: (video.rbc.ua)