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Катерина Кухар підкорила романтичним фотосетом і розкрила їх з чоловіком традиції на День закоханих

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Субота 12 лютого 2022 10:35
Катерина Кухар підкорила романтичним фотосетом і розкрила їх з чоловіком традиції на День закоханих Фото: Катерина Кухар знялася в ніжній фотосесії серед квітів (прес-служба)
Автор: Марина Настевич

Напередодні Дня закоханих українська прима-балерина і керівник хореографічного коледжу Катерина Кухар розповіла, які традиції є у них з чоловіком Олександром Стояновим на 14 лютого. Також артистка знялася в ніжній фотосесії і показала романтичне відео, в якому вона танцює серед квітів.

За словами Катерини, у них з чоловіком, з яким вони разом вже 12 років, є дві головні традиції.

"На День святого Валентина у нас дві незмінні традиції. Перше - ми завжди в цей день танцюємо, як правило, у Франції, але в минулому році і в цьому році танцюємо в Україні найромантичніший балет "Ромео і Джульєтта". Цього року даємо виставу в Одеському оперному театрі. Друга незмінна традиція - Стоянов дарує мені вранці коробочку шоколадних цукерок, як валентинку, і квіти. Його квіти завжди для мене особливі", - поділилася Кухар.

Катерина Кухар підкорила романтичним фотосетом і розкрила їх з чоловіком традиції на День закоханих

При цьому балерина зізналася, що іноді фліртує з іншими чоловіками - і її обранець нормально на це реагує.

"Жінка повинна завжди відчувати себе бажаною і коханою. І, звичайно ж, жінці необхідно оточувати себе увагою чоловіків, і мій чоловік до цього дуже спокійно ставиться. Напевно, потрібно бути дуже впевненим у собі, щоб дозволяти своїй жінці легкий флірт. Стоянов знає, що мій флірт і кокетство не означають нічого такого. Це моя емоційна складова, як актриси", - зазначила Катерина.

Її чоловік знає толк і в подарунках для коханої жінки.

"Стоянов знає, що для мене важливі речі і атмосфера, які мене оточують і надихають. Жити потрібно зі смаком, тут і зараз, щоб буденність надихала і дарувала сили і позитивні емоції. Він знає, що квіти викликають у мене особливий захват, знає, які я люблю, що я люблю вишукані букети, які часом говорять більше ніж слова", - розповіла балерина.

Катерина Кухар підкорила романтичним фотосетом і розкрила їх з чоловіком традиції на День закоханихКатерина Кухар підкорила романтичним фотосетом і розкрила їх з чоловіком традиції на День закоханих

До речі, подарунки і квіти від шанувальників Кухар теж завжди забирає додому.

"Небайдужість до квітів у мене від моєї бабусі, вона завжди їх дуже любила, на її підвіконнях завжди цвіли фіалки. На моїх підвіконнях також квіти, тільки в моєму випадку це орхідеї, які я везу навіть часто в літаку після гастролей. Всі подарунки і квіти від шанувальників завжди обов'язково забираю. Квіти - додому і на роботу, ставлю у вази, доглядаю за ними, як за дітьми", - зізналася зірка.

Часом крім квітів трапляються і вельми незвичайні презенти.

"Трапляється, що разом з квітами передають і оригінальні подарунки. Нещодавно в букеті була баночка ікри, часто дарують картини, дуже незвичайні були з пластиліну і шкіри. Якось подарували глінтвейн в термосі на виставі "Майстер і Маргарита", Біблію в турі по Україні. Дарують м'які іграшки, особливо у Франції. Але квіти - це завжди окрема любов", - каже Кухар.

Катерина Кухар підкорила романтичним фотосетом і розкрила їх з чоловіком традиції на День закоханихКатерина Кухар підкорила романтичним фотосетом і розкрила їх з чоловіком традиції на День закоханихКатерина Кухар підкорила романтичним фотосетом і розкрила їх з чоловіком традиції на День закоханихКатерина Кухар підкорила романтичним фотосетом і розкрила їх з чоловіком традиції на День закоханихКатерина Кухар знялася в ніжній і романтичній фотосесії серед квітів (фото: прес-служба)

Раніше ми повідомляли, що Катерина Кухар вперше відверто відповіла, чи дійсно вона вагітна.

Ми також писали про те, що Кухар і Стоянов зворушили ніжними зізнаннями у річницю весілля. Подружжя разом вже 12 років. Пара виховує двох дітей - сина Тимура (від першого шлюбу балерини) і дочку Анастасію.

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Катерина Кухар Александр Стоянов
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