Екатерина Кухар покорила романтичным фотосетом и раскрыла их с мужем традиции на День влюбленных

В преддверии Дня влюбленных украинская прима-балерина и руководитель хореографического колледжа Екатерина Кухар рассказала, какие традиции есть у них с мужем Александром Стояновым на 14 февраля. Также артистка снялась в нежной фотосесии и показала романтическое видео, в котором она танцует среди цветов.

По словам Екатерины, у них с супругом,с которым они вместе уже 12 лет, есть две главные традиции.

"На День святого Валентина у нас две неизменные традиции. Первое – мы всегда в этот день танцуем, как правило, во Франции, но в прошлом году и в этом году танцуем в Украине самый романтический балет "Ромео и Джульетта". В этом году даем спектакль в Одесском оперном театре. Вторая неизменная традиция – Стоянов дарит мне утром коробочку шоколадных конфет, как валентинку, и цветы. Его цветы всегда для меня особенные", - поделилась Кухар.

При этом балерина призналась, что иногда флиртует с другими мужчинами - и ее избранник нормально на это реагирует.

"Женщина должна всегда ощущать себя желанной и любимой. И, конечно же, женщине необходимо окружать себя вниманием мужчин, и мой муж к этому очень спокойно относится. Наверное, нужно быть очень уверенным в себе, чтобы позволять своей женщине легкий флирт. Стоянов знает, что мой флирт и кокетство не означают ничего эдакого. Это моя эмоциональная составляющая, как актрисы", - отметила Екатерина.

Ее муж знает толк и в подарках для любимой женщины.

"Стоянов знает, что для меня важны вещи и атмосфера, которые меня окружают и вдохновляют. Жить нужно со вкусом, здесь и сейчас, чтоб обыденность вдохновляла и дарила силы и позитивные эмоции. Он знает, что цветы вызывают у меня особый восторг, знает, какие я люблю, что я люблю изысканные букеты, которые порою говорят больше чем слова", - рассказала балерина.

Кстати, подарки и цветы от поклонников Кухар тоже всегда забирает домой.

"Неравнодушность к цветам у меня от моей бабушки, она всегда их очень любила, на ее подоконниках всегда цвели фиалки. На моих подоконниках также цветы, только в моем случае это орхидеи, которые я везу даже часто в самолете после гастролей. Все подарки и цветы от поклонников всегда обязательно забираю. Цветы – домой и на работу, ставлю в вазы, ухаживаю за ними, как за детьми", - призналась звезда.

Порой кроме цветов попадаются и весьма необычные презенты.

"Случается, что вместе с цветами передают и оригинальные подарки. Недавно в букете была баночка икры, часто дарят картины, самые необычные были из пластилина и кожи. Как-то подарили глинтвейн в термосе на спектакле "Мастер и Маргарита", Библию в туре по Украине. Дарят мягкие игрушки, особенно во Франции. Но цветы – это всегда отдельная любовь", - говорит Кухар.

Ектерина Кухар снялась в нежной и романтичной фотосессии среди цветов (фото: пресс-служба)