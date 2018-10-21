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Екологи повідомили про аномальний стан Дніпра у жовтні

STYLERЖиття    21.10.2018 - 09:19
Цвітіння Дніпра в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Цвітіння Дніпра в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Аномальне стан річки обумовлено теплої осені

У Дніпрі відзначений аномальний, як для жовтня, випадок, екологи продовжують давати повідомлення про погіршення екологічної ситуації головної водної "артерії" України – річки Дніпро. Річка досі продовжує цвісти і це дуже дивно, бок пік сезону цвітіння водойм припадає на середину літа, а закінчується під кінець серпня. Про це повідомляє портал "Днепр24".

Не в останню чергу екологія щільно пов'язана з екосистемою і безпосередньо акваторією населеного пункту. Особливо страждає найважливіша річка великого міста. Це обумовлено несприятливою екологією, як підсумок - вода в річці цвіте, а фітопланктон продовжує активно забруднювати води річки не тільки влітку, як раніше, але вже і восени.

Екологи повідомляють, що цвітіння річки у жовтні є природною аномалією, це все через те, що в цьому році видалася особливо тепла осінь. Щоб виправити ситуацію, в річку систематично випускають риб-меліораторів для очищення водойми Дніпра.

Нагадаємо, українців попередили про кліматичні аномалії і "зникнення" зими.

Раніше ми писали, що Дніпро покрився водоростями, небезпечними для риби і людей, і опинився в близькості від екологічної катастрофи.

Також на річці Рось в Черкаській області стався масовий мор риби.

Відео: РБК-Україна

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