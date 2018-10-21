Экологи сообщили об аномальном состоянии Днепра в октябре

Цветение Днепра в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Аномальное состояние реки обусловлено теплой осенью

В Днепре отмечен аномальный, как для октября, случай, экологи продолжают давать сообщения, об ухудшении экологической ситуации главной водной "артерии" Украины – реке Днепр. Река до сих пор продолжает цвести и это очень странно, потому, как пик сезона цветения водоемов приходится на середину лета, а заканчивается под конец августа. Об этом сообщает портал "Днепр24".

Не в последнюю очередь экология плотно связана с экосистемой и непосредственно акваторией населенного пункта. Особенно страдает самая важная река большого города. Это обусловлено неблагоприятной экологией, как итог - вода в реке цветет, а фитопланктон продолжает активно загрязнять воды реки не только летом, как раньше, но уже и осенью.

Экологи сообщают, что цветение реки в октябре является природной аномалией, это все из-за того, что в этом году выдалась особенно теплая осень. Чтобы исправить ситуацию, в реку систематически выпускают рыб-мелиораторов для очистки водоема Днепра.

Напомним, украинцев предупредили о климатических аномалиях и "пропаже" зимы.

Ранее мы писали, что Днепр покрылся водорослями, опасными для рыбы и людей, и оказался в близости от экологической катастрофы.

Также на реке Рось в Черкасской области произошел массовый мор рыбы.

Видео: РБК-Украина