ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Экологи сообщили об аномальном состоянии Днепра в октябре

STYLERЖизнь    21.10.2018 - 09:19
Цветение Днепра в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Цветение Днепра в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Аномальное состояние реки обусловлено теплой осенью

В Днепре отмечен аномальный, как для октября, случай, экологи продолжают давать сообщения, об ухудшении экологической ситуации главной водной "артерии" Украины – реке Днепр. Река до сих пор продолжает цвести и это очень странно, потому, как пик сезона цветения водоемов приходится на середину лета, а заканчивается под конец августа. Об этом сообщает портал "Днепр24".

Не в последнюю очередь экология плотно связана с экосистемой и непосредственно акваторией населенного пункта. Особенно страдает самая важная река большого города. Это обусловлено неблагоприятной экологией, как итог - вода в реке цветет, а фитопланктон продолжает активно загрязнять воды реки не только летом, как раньше, но уже и осенью.

Экологи сообщают, что цветение реки в октябре является природной аномалией, это все из-за того, что в этом году выдалась особенно теплая осень. Чтобы исправить ситуацию, в реку систематически выпускают рыб-мелиораторов для очистки водоема Днепра.

Напомним, украинцев предупредили о климатических аномалиях и "пропаже" зимы.

Ранее мы писали, что Днепр покрылся водорослями, опасными для рыбы и людей, и оказался в близости от экологической катастрофы.

Также на реке Рось в Черкасской области произошел массовый мор рыбы.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины ФК Днепрэкологияцветение Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь